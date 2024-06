Eleganza e funzionalità del decking per i pavimenti esterni

Redazione - 10 maggio 2016

Cos’è il decking e quali sono le sue caratteristiche

Il termine deck in inglese si traduce letteralmente in ponte, infatti, possiamo considerare il decking come un simbolico collegamento, ideale se desideri creare una continuità con il pavimento in parquet all'interno della casa. Tuttavia, a differenza della pavimentazione interna, il decking è progettato per resistere alle sollecitazioni degli agenti atmosferici avversi. Quando certificato FSC, il legno rappresenta una risorsa sostenibile e riciclabile che si adatta bene agli assestamenti strutturali, inoltre, grazie alla sua naturale struttura offre durabilità e ottime proprietà di isolamento acustico; richiede una manutenzione regolare, per garantire un ambiente sicuro e igienico per tutta la famiglia. Il materiale naturale deve avere uno spessore adeguato, generalmente di 2 cm, ed essere realizzato con legni resistenti. I listoni possono presentarsi con una superficie liscia o zigrinata; se sottoposta ad un trattamento adeguato anche una soluzione liscia può offrire un calpestio sicuro e antiscivolo. Listone Giordano propone Decking tek Outdoor con tonalità dorate e calde che rappresentano un'essenza legnosa destinata ad essere protagonista degli spazi esterni, senza temere il contatto ravvicinato con l'acqua, inoltre, contiene estratti naturali che le conferiscono una maggiore durabilità contro gli agenti patogeni.

Quanto costa il decking al metro quadro

Chiedere semplicemente il costo al metro quadro del decking ad un rivenditore non è sufficiente per capire l'intera spesa, a meno che non si stia trattando con un professionista del settore con una chiara visione di tutte le necessità. Occorre esigere una valutazione dettagliata del lavoro, fornendo quante più informazioni possibili, come foto del luogo di installazione e le misure indicative, per ottenere un prezzo il più accurato possibile. Le migliori aziende offrono la propria competenza attraverso veri e propri tutor progettisti, che guidano il cliente dalla scelta del prodotto fino alla completa realizzazione del progetto, rilasciando un preventivo che include tutte le voci che consentono di comprendere appieno il costo finale. Un buon legno per pavimenti esterni può facilmente superare i 100 euro al metro quadrato, mentre un essenza di alta qualità come il teak, può arrivare a costare intorno ai 200 euro. Nonostante i prezzi elevati possano influenzare la domanda, le caratteristiche di durata e resistenza di questi materiali continuano a renderli una scelta valida per chi cerca qualità e longevità nel proprio spazio esterno. La collezione SMarc Deck di La San Marco Profili offre diverse varietà di essenze legnose, tra cui il Teak Burma, il Teak Java, e il Teak Sudamerica, disponibili in varie dimensioni e con differenti lavorazioni per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti.

Dove può essere installato il decking e come si posa

Il decking è una pavimentazione in legno ideale per terrazzi, giardini, bordi piscina, gazebo e camminamenti; è realizzato per offrire durabilità e resistenza superiori, garantendo una lunga vita e mantenendo un aspetto estetico gradevole anche nelle condizioni climatiche più avverse. Per posare il decking si realizza una struttura a reticolo che consente un'installazione a secco; i magatelli della sottostruttura possono essere in legno massello o in alluminio, per garantire una maggiore longevità alla pavimentazione e una manutenzione praticamente inesistente. Su questa struttura vengono poi fissati i listoni, utilizzando viti o speciali clip in metallo che garantiscono un bloccaggio sicuro e definitivo del pavimento; è fondamentale che la superficie finale permetta un corretto deflusso dell'acqua, evitando ristagni che potrebbero compromettere la durabilità del legno. La collezione Esterno di Alma by Giorio è realizzata con il pregiato Teak Asia, una varietà di legno nobile e raffinato; questa pavimentazione è in grado di valorizzare qualsiasi ambiente, conferendo un tocco di personalità, naturalezza e design sofisticato.

Quali sono i formati più comuni

I formati che il mercato offre per realizzare il decking sono principalmente due: I listoni , disponibili in diverse lunghezze e larghezze, sono perfetti per coprire in modo rapido giardini e aree estese e particolarmente adatti per ambienti con metrature irregolari e bordi piscina.

Le mattonelle, conosciute anche come quadrotte, sono ideali per pavimentare terrazzi, gazebi e patii; si tratta di elementi modulari che offrono una soluzione versatile e facile da installare, adattandosi perfettamente a contesti di piccole o medie dimensioni e simmetrici. CP Parquet ci mostra Decking Teak Bourma: un legno naturalmente robusto che, insieme ad un trattamento termico esclusivo, permette di apprezzare la bellezza del parquet all'aperto, senza preoccuparsi dell'acqua o delle condizioni meteorologiche avverse.

Decking in legno vs WPC: quale scegliere