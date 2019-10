Saldi estivi: il tuo divano in offerta lo compri online

Redazione - 20 luglio 2018

Come acquistare il tuo divano in offerta

Alzi la mano chi riuscirebbe a fare a meno del divano. Non la alzereste mai, vero? Più che comprensibile. Perché il divano è un elemento di prima importanza nella zona giorno , ha un ruolo da protagonista nella connotazione stilistica dell’ambiente e offre un comfort senza pari. Seduti sul divano si chiacchiera, si guarda la tv, si legge, ci si rilassa. La scelta, quindi, va fatta con cura. L’estetica e la qualità devono essere messe sullo stesso piano, onde scansare il rischio di comprare un divano bello ma scomodo o, al contrario, un divano confortevole ma dall’immagine poco accattivante.



Fondamentale è individuare un modello la cui forma si adatti perfettamente allo spazio disponibile; bisogna valutare, cioè, se sia meglio acquistare un divano lineare oppure uno angolare, un divano con chaise longue o senza. Massima attenzione va anche al rivestimento, che può essere in tessuto, in pelle, in similpelle, in ecopelle. E i prezzi? La qualità costa, si sa. Ma durante il periodo dei saldi è possibile concludere affari davvero ottimi . Un punto di riferimento, a tal proposito, è l’e.commerce divanova.it, creato dall’omonima azienda, i cui divani sono tutti frutto del più raffinato design e concepiti secondo criteri ergonomici dallo studio Sofa Dreams di Berlino. Per l’estate 2018 DIVANOVA ha messo in campo promozioni imperdibili: fino al 31 luglio su ogni divano c’è uno sconto del 30% sul prezzo di base; la funzione letto standard, inoltre, è gratuita sui modelli che prevedono la funzione letto (valore pari a 259 euro). Non solo. Chi acquista, insieme al divano, anche un tavolino, ha diritto a uno sconto del 15% su quest’ultimo: tale offerta è cumulabile con quelle appena illustrate. In foto uno dei modelli presenti nel catalogo DIVANOVA: Vega XL, divano king size modulare a 5 posti, che consente di creare un’ampia e comoda penisola. Le sue caratteristiche principali sono il rivestimento in tessuto, i braccioli (opzionali) con illuminazione a LED e USB, la funzione letto a carrello estraibile.

DIVANOVA, un ricco catalogo divani per ogni esigenza

Disporre il divano o i divani nel modo giusto significa definire lo spazio, ottimizzandolo e valorizzandolo. Le opzioni possibili sono diverse e strettamente legate alla struttura della stanza, agli altri elementi di arredo in essa presenti ma anche alle abitudini e ai gusti personali. Il divano angolare è perfetto per chi dispone di poco spazio ma anche, al contrario, per chi ha un salotto molto ampio e desidera creare una zona intima e accogliente. Si colloca contro due pareti perpendicolari fra loro, in un angolo – appunto – che altrimenti resterebbe inutilizzato; c’è però chi preferisce utilizzarlo come elemento divisorio fra l’area dedicata alla cucina e quella riservata al relax oppure metterlo al centro del living, magari davanti a un camino o semplicemente al cospetto della tv: scelta, questa, che consente di dar forma a una vera e propria isola di comfort e che può essere concretizzata anche con un divano lineare, campione di versatilità. I divani a U e a L, a loro volta, per molti versi sono l’evoluzione di quelli angolari e permettono di costruire uno spazio nello spazio, ospitando fino a 6 persone. Se l’accesso al living coincide con il centro della stanza, inoltre, è possibile disporre i mobili parallelamente alle pareti laterali e concentrarsi proprio sulla parte centrale posizionando due divani da 2 o 3 posti uno di fronte all’altro e sistemando in mezzo un tavolino di design. Il divano a 2 posti compatto è anche la scelta più giusta per chi dispone di una superficie ridotta ma non intende rinunciare al comfort.



Tutte le soluzioni appena passate in rassegna sono disponibili sull’e-commerce divanova.it tramite un ricchissimo catalogo concepito per soddisfare qualsiasi esigenza. Dirvanova propone divani lineari, angolari, a U, King Size, loveseat (con sedute particolarmente profonde e tanti cuscini), anche set composti da un modello a 3 posti, uno a 2 posti (trasformabile in divano letto, se lo si desidera) e una poltrona. Qualche esempio? Il gradevolissimo La Superba 2, divano modulare a due posti con rivestimento in similpelle, funzione letto a carrello estraibile e braccioli con illuminazione a LED e USB opzionale; poi Antares, divano angolare a 3 posti con penisola in vera pelle italiana di bufalo, disponibile pure nella versione con letto integrato e anch’esso con braccioli dotati di illuminazione opzionale a LED. Infine il divano angolare a U della collezione La Superba 2, con rivestimento in tessuto e provvisto di una raffinata chaise longue, che invita al più perfetto relax.

Una scelta di qualità e tutti i consigli utili per acquistare il divano