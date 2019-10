DIVANOVA, divani moderni di qualità al giusto prezzo

Redazione - 25 luglio 2018

Divani di design e personalizzabili

Un divano moderno e di alta qualità, realizzato in base a specifiche richieste del cliente e caratterizzato da un prezzo inferiore alla media: un’utopia? No, una possibilità concreta. Sono questi, infatti, i requisiti che sintetizzano l’offerta di DIVANOVA, azienda italiana operante in primis tramite l’omonimo e-commerce. Proprio la scelta di vendere online i prodotti consente di contenere i costi; un altro fattore che si traduce in un concreto risparmio per l’utente finale è la logistica pianificata all’insegna di una perfetta efficienza.



I divani DIVANOVA vengono progettati da uno studio berlinese e ciascun modello deve superare severi test per garantire elevate performance in termini di comfort e durevolezza. Tutti gli articoli acquistabili tramite il sito divanova.it sono il risultato delle preferenze espresse dai clienti ed è possibile scegliere tra 3 tipi di pelle rigorosamente made in Italy, similpelle e 2 tipi di tessuto (uno strutturato ed uno Aquaclean).



Nel caso in cui si desideri un divano con penisola è possibile decidere se quest’ultima debba essere collocata a destra oppure a sinistra. Per accontentare gusti ed esigenze personali, poi, DIVANOVA mette a disposizione un’ampia gamma di colori la cui combinazione può essere liberamente stabilita dal cliente. L’azienda propone anche tavolini per il living abbinabili ai divani: Tutti i tavolini possono essere prodotti con stessi rivestimento e colori del divano. Il successo di DIVANOVA si spiega dunque con la capacità di interpretare le esigenze dell’abitare contemporaneo, coniugando funzionalità, design e prezzi competitivi.

Il divano, progettato nel dettaglio

Il catalogo DIVANOVA è studiato per soddisfare qualsiasi richiesta. Come abbiamo visto, i rivestimenti possono essere realizzati in tessuto, in pelle (anche di bufalo) oppure in similpelle; per quanto riguarda la forma, l’azienda propone non solo modelli lineari e angolari ma anche divani a U, King Size (a 5 posti con penisola) e divani loveseat, cioè caratterizzati da una seduta particolarmente profonda e dalla presenza di numerosi cuscini. È possibile inoltre acquistare un intero set composto da un divano a 3 posti, un divano letto a 2 posti e una poltrona. In tutti i casi, il cliente sceglie rivestimenti, colori e rifiniture.



Il brand consente di personalizzare nel dettaglio ogni imbottito, poiché basa la propria filosofia aziendale sul principio dell’unicità di ogni singolo pezzo. Il risultato è una poliedrica galleria di divani, ognuno dei quali esprime uno stile peculiare, per molti versi non replicabile, ed è il frutto di una progettazione curata e di una solida esperienza nel settore. Il processo produttivo diventa anche un percorso creativo ed è questa la chiave del successo di DIVANOVA.



L’e-commerce divanova.it è completo di ogni informazione e presenta un’ampia selezione fotografica; se tuttavia preferite vedere personalmente i prodotti dell’azienda potete visitare lo showroom di Milano: troverete 6 modelli rappresentativi delle diverse configurazioni standard e una serie di tavolini abbinati, ma conoscerete anche le promozioni esclusive e consulenti di vendita molto preparati pronti a dare consigli per aiutare il cliente a individuare il divano giusto. Come se non bastasse, DIVANOVA offre fino a 10 campioni gratuiti relativi a tutti i rivestimenti e tutte le colorazioni disponibili. Tali campioni possono essere richiesti nello showroom, appunto, ma anche attraverso l’e-commerce semplicemente compilando un modulo.

Come acquistare un divano DIVANOVA?