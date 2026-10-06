L'architettura del movimento: apertura a 180 gradi

La caratteristica distintiva che rende la cabina doccia saloon superiore a molte altre configurazioni è la libertà di movimento delle sue ante. Le sue porte, infatti, sono in grado di ruotare di 180 gradi, aprendosi completamente sia verso l'interno che verso l'esterno del vano doccia. Questa doppia mobilità trasforma radicalmente l’esperienza d’uso. Quando le ante vengono aperte verso l’esterno, permettono un ingresso totale e senza ostacoli, ideale per chi cerca il massimo comfort. Al contrario, quando la rotazione avviene verso l’interno, le ante "spariscono" letteralmente nel volume della doccia, liberando completamente la superficie del pavimento del bagno. Questa flessibilità è fondamentale sia per le installazioni ad angolo sia per quelle in nicchia, rendendo l'accesso alla doccia un gesto fluido e mai costretto. E quando si tratta di richiudere le ante? Esistono cabine doccia con anta saloon (come, ad esempio, Lyra B2 di Relax) integrano un meccanismo ad incastro che richiude perfettamente le ante in posizione dopo ogni utilizzo.