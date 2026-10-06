Redazione - 06 ottobre 202626 ottobre 2026
Saloon: quando la doccia diventa più intuitiva
Scopri il box doccia saloon con apertura a 180°. Una soluzione salvaspazio, fluida e funzionale per ottimizzare l'accesso anche nei bagni moderni più piccoli.
Redazione - 06 ottobre 202626 ottobre 2026
Saloon: quando la doccia diventa più intuitiva
Entrare in doccia dovrebbe essere un gesto automatico, quasi invisibile. Eppure, spesso ci troviamo a dover calcolare angoli di apertura, evitare ostacoli o scavalcare profili ingombranti. La sfida del design funzionale non è aggiungere complessità, ma eliminarla attraverso soluzioni che assecondino il movimento naturale del corpo. In questo scenario, la configurazione Saloon si distingue come l'architettura più dinamica per l'area wellness: un sistema che trasforma l'accesso al box doccia in un'esperienza fluida e, per l'appunto, istintiva. Lontano dai vecchi schemi che vedevano le ante vincolate a un solo senso di marcia, il box doccia con apertura saloon introduce il concetto di libertà a 180°. Non è solo una scelta estetica, ma una risposta pragmatica alle planimetrie complesse dei bagni contemporanei, dove ogni centimetro quadrato deve giustificare la propria esistenza. Che si tratti di una nicchia profonda o di un'installazione ad angolo, l'anta saloon risolve il conflitto tra spazio interno ed esterno con un semplice tocco.
L'architettura del movimento: apertura a 180 gradi
La caratteristica distintiva che rende la cabina doccia saloon superiore a molte altre configurazioni è la libertà di movimento delle sue ante. Le sue porte, infatti, sono in grado di ruotare di 180 gradi, aprendosi completamente sia verso l'interno che verso l'esterno del vano doccia. Questa doppia mobilità trasforma radicalmente l’esperienza d’uso. Quando le ante vengono aperte verso l’esterno, permettono un ingresso totale e senza ostacoli, ideale per chi cerca il massimo comfort. Al contrario, quando la rotazione avviene verso l’interno, le ante "spariscono" letteralmente nel volume della doccia, liberando completamente la superficie del pavimento del bagno. Questa flessibilità è fondamentale sia per le installazioni ad angolo sia per quelle in nicchia, rendendo l'accesso alla doccia un gesto fluido e mai costretto. E quando si tratta di richiudere le ante? Esistono cabine doccia con anta saloon (come, ad esempio, Lyra B2 di Relax) integrano un meccanismo ad incastro che richiude perfettamente le ante in posizione dopo ogni utilizzo.
Una soluzione salvaspazio per bagni moderni
Nelle abitazioni moderne, dove le metrature si fanno spesso contenute, l’ottimizzazione del centimetro diventa un imperativo. La porta saloon è, per definizione, una soluzione salvaspazio. Poiché il varco di accesso è diviso tra due ante indipendenti, l'ingombro di apertura è di molto inferiore rispetto a quello di una singola porta a battente di pari misura. Massimizzando la superficie utile di entrata quasi per tutta la sua misura nominale, questo modello permette di installare docce generose anche dove un'anta unica colpirebbe il lavabo o i sanitari. È la risposta ideale per chi non vuole rinunciare a un box doccia ampio nonostante un bagno piccolo o dalla pianta complessa.
Telaio o minimalismo: le declinazioni tecniche
Non tutte le esigenze abitative sono uguali, e la tecnologia di Relax permette di scegliere tra due approcci costruttivi differenti, ognuno con specifici vantaggi strutturali ed estetici.
L’approccio strutturale: il valore del telaio
Scegliere una cabina doccia dotata di telaio significa puntare su un’architettura solida, capace di adattarsi con estrema versatilità a configurazioni in nicchia, ad angolo o su tre lati. Qui la meccanica è protagonista: le cerniere, posizionate esternamente lungo il profilo, garantiscono una stabilità impeccabile nel tempo. Esiste però una variante strategica che sostituisce le cerniere con i perni. Si tratta di una soluzione intelligente per chi deve fare i conti con pareti "affollate": posizionando il fulcro di rotazione in modo specifico, si evita che il cristallo vada a impattare contro elementi sporgenti come scaldasalviette o radiatori, preservando l'integrità del vetro. Oltre alla robustezza strutturale, il telaio gioca un ruolo chiave nella gestione dei flussi d'acqua. Il profilo inferiore agisce come una vera e propria barriera fisica, un dettaglio che permette a questi modelli di superare i test di tenuta idraulica più rigorosi con standard di sicurezza elevatissimi.
Il box doccia frameless: l’estetica dell’essenziale
Per chi invece cerca una pulizia visiva assoluta, la versione senza telaio trasforma il box doccia in un elemento d’arredo. Eliminando i profili superiori e inferiori, la cabina perde peso visivo, integrandosi armoniosamente nel design del bagno senza spezzare la continuità delle pareti. In questa configurazione, le ante sono ancorate direttamente al muro tramite cerniere minimali, affidando la protezione dalle fuoriuscite a un sistema di guarnizioni posizionate sul bordo inferiore. Il vero cuore tecnologico di questa versione è il sistema di alzata integrato (se disponibile): per evitare che le guarnizioni si usurino precocemente sfregando contro il piatto doccia o il profilo diga, le ante si sollevano leggermente durante il movimento di apertura e chiusura. Questo automatismo non è solo una tutela contro il logorio, ma assicura che le porte tornino sempre in un allineamento millimetrico, sigillando perfettamente il vano doccia ogni volta che lo si utilizza.
I vantaggi pratici di una scelta consapevole
Scegliere una doccia saloon non è solo una questione visiva e di stile, ma di gestione quotidiana della casa:
- Facilità di pulizia: potendo aprire le ante a 180 gradi verso l'esterno, ogni angolo del vetro e del piatto doccia diventa facilmente raggiungibile. Non ci sono zone d'ombra o punti ciechi, semplificando la manutenzione ordinaria.
- Gestione del gocciolamento: dopo la doccia, aprendo le ante verso l'interno, si permette all'acqua residua di sgocciolare direttamente nel piatto e verso lo scarico, evitando di bagnare il pavimento del bagno. Inclusività e accessibilità: La semplicità del meccanismo a spinta e l'ampiezza del varco d'ingresso rendono la porta saloon una soluzione eccellente per persone con difficoltà motorie o per chi semplicemente desidera un accesso senza barriere fisiche.
- Affidabilità certificata: la qualità costruttiva non è un'astrazione. Tutti i modelli prodotti sono certificati TÜV SÜD, un marchio che garantisce test rigorosi su cicli di apertura e resistenza, assicurando che l'investimento fatto oggi rimanga inalterato per anni.
Considerazioni progettuali: quando valutarne l'uso
Nonostante la sua versatilità, l'installazione di una porta saloon richiede alcune accortezze in fase di rilievo misure. È opportuno riflettere bene sulla scelta se la profondità della doccia è inferiore ai 70 o 80 centimetri. In spazi così ridotti, infatti, l'apertura delle ante verso l'interno potrebbe risultare difficoltosa a causa della presenza del soffione o del miscelatore, che diventerebbero un intralcio al movimento del vetro. Allo stesso modo, se lo spazio esterno è completamente ostruito da arredi fissi, si perderebbe il vantaggio della rotazione verso l'esterno, limitando la comodità della pulizia. In generale, la configurazione saloon dà il meglio di sé quando viene lasciata libera di esprimere la sua doppia natura, diventando un elemento dinamico che si adatta alle esigenze del momento. In conclusione, la cabina doccia saloon rappresenta la sintesi perfetta tra l'estetica contemporanea e la funzionalità pragmatica. Che si scelga la solidità rassicurante del telaio o l'eleganza eterea del vetro nudo, questa soluzione trasforma il rito della doccia in un momento ancora più fluido e, come promesso, assolutamente intuitivo.