Quanto costa fare una sauna in casa

Sauna in casa: i prezzi a seconda delle dimensioni

Per modelli prefabbricati per due persone, con misure che partono da 1,5 x 1,5 metri, il costo si aggira mediamente sui 2000-3000 euro. La sauna in casa che ospita fino a quattro occupanti con dimensioni 180 x 180 cm oppure 200 x 150-160 cm ha costi che oscillano tra i 3.500 e i 6.000 euro. Questi dati rappresentano una media poiché, come appena detto, dipendono da una serie di altri parametri. Una soluzione su misura e completamente personalizzata potrebbe generare una spesa che supera ampiamente i 10.000 euro.

Salendo con la misura naturalmente si ottiene un maggiore spazio e il massimo comfort a prezzi ancora superiori. Tuttavia, in ambito domestico, è raro optare per cabine di dimensioni superiori.

Mood M di Jacuzzi è disponibile con tre opzioni di vetrata e in quattro dimensioni standard. È completamente personalizzabile per arredare qualunque spazio. Le sue misure sono 200 x 150 con altezza 210 cm.