Scala a chiocciola moderna quadrata vs tonda: come scegliere

Scala a chiocciola moderna tonda: i punti di forza

La scala a chiocciola moderna tonda è la soluzione più diffusa. Il suo sviluppo circolare consente di ottenere una struttura compatta. L'ingombro ridotto è perfetto per spazi relativamente piccoli. È la scelta giusta per mansarde, soppalchi o ambienti dove lo spazio disponibile è poco.



Le linee curve creano un movimento visivo elegante, che rende la struttura meno invasiva all’interno della stanza. La scala a chiocciola tonda viene scelta quando l’obiettivo è combinare funzionalità e design, mantenendo una soluzione discreta e salvaspazio.