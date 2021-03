Personalizza il tuo bagno con un lavabo colorato

Redazione - 22 marzo 2021

Il lavabo del bagno colorato, alternativa di tendenza al classico bianco

In stile moderno oppure classico, il lavabo bagno bianco è una scelta tradizionale. Intramontabile e sicura, certo. La nuova tendenza del momento, però, va in una direzione opposta. Che vede protagonista indiscusso il colore. I lavabi colorati piacciono, mettono allegria, permettono di personalizzare e vivacizzare l’ambiente. Sono elementi per molti versi scenografici, anche.



Si tratta prevalentemente di modelli da appoggio oppure sospesi, anche se non mancano le proposte incassate nei mobili bagno. Per quanto riguarda i materiali, le opzioni più gettonate sono la ceramica, il gres, la resina, il metallo, il marmoresina e altre soluzioni più innovative come il corian, il siliconio, il solid surface.



Questi nuovi lavabi sono rotondi, ovali, quadrati, rettangolari o caratterizzati da forme irregolari; sono delle più differenti misure. La scelta così ampia da ogni punto di vista è un altro dei motivi che ne hanno decretato il successo: di qualunque bagno si tratti, qualunque sia l’esigenza e lo spazio a disposizione, trovare il lavabo colorato giusto è tutt’altro che difficile.

Quali sono i colori moda da scegliere

I lavabi colorati per il bagno riscuotono crescenti consensi e, di conseguenza, la palette cromatica diventa sempre più ampia. Da una parte troviamo le tonalità neutre e/o ispirati agli elementi naturali, quali: Il grigio.

Il beige.

Il senape.

Il marrone.

Il cognac.

Dall’altra parte ecco invece diversi colori nelle declinazioni pastello, in primis il rosa, il turchese, l’azzurro, il verde acqua. Non mancano le nuance molto più decise e vivaci quali il giallo, il fucsia, l’arancio, il rosso. Così come è possibile trovare in commercio numerosi lavabi total black.



Da qualche tempo, inoltre, hanno fatto la loro apparizione sul mercato i lavabi bicolor; nella maggior parte dei casi l’interno è bianco e la parte esterna è caratterizzata da uno dei colori appena elencati. Come dire: osare sì, ma non troppo per non sfociare nell’eccesso.

Come abbinare il lavabo colorato ai mobili del bagno

L’abbinamento fra il lavabo colorato e il mobile bagno deve basarsi sull’equilibrio. Occorre, cioè, che i due elementi in questione si compensino a vicenda dal punto di vista cromatico.



Per un lavabo azzurro, rosa o in un’altra tonalità pastello, per esempio, sarebbe opportuno scegliere un mobile dalle tonalità neutre o con un piano di appoggio bianco; bene anche, d’altra parte, il legno nelle sue tonalità naturali perché crea un contrasto sobrio e raffinato. Ciò vale anche per i lavelli dai colori più intensi e accesi. Nel caso in cui il lavabo sia molto chiaro, di contro, si può anche “osare” con un mobile più scuro.



Se invece è il lavabo a essere scuro, il suggerimento è quello di puntare su un mobile dalle nuance tenui per evitare di ottenere un insieme che risulti cupo e faccia anche sembrare l’ambiente più piccolo. Una tendenza del momento consiste nell’accostare un lavabo colorato a un mobile con il top in marmo o pietra naturale; le sottili venature conferiscono movimento e consentono di creare interessanti giochi di richiami.

Soluzioni colorate per bagni piccoli