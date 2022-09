Guida all'acquisto delle nuove migliori lavastoviglie

Redazione - 15 settembre 2022

Quali caratteristiche hanno le nuove migliori lavastoviglie

Tra le principali caratteristiche che devono avere le nuove migliori lavastoviglie in termini di prestazioni troviamo l’efficienza energetica, il risparmio idrico, e la possibilità di impostare cicli di lavaggio differenziati in base alle proprie esigenze.

Molti dei modelli più recenti sono capaci di riconoscere in maniera autonoma il tipo di sporco delle stoviglie grazie a dei sensori elettronici, e di avviare automaticamente il programma più idoneo ad eliminarlo.

Ad essere limitati non sono solamente i consumi di energia e di acqua, ma anche quelli di detersivo, poiché le nuove lavastoviglie sono in grado di dosare la quantità di detergente da erogare in base al livello di sporcizia e alla durezza dell’acqua.

I nuovi apparecchi, inoltre, permettono in molti casi il monitoraggio e la gestione dei lavaggi da remoto tramite app in modo semplice e veloce, facilitando l’ottimizzare del proprio tempo.

Lavastoviglie FSK75758P MaxiFlex di AEG, silenziosa e capiente

Il nuovo modello FSK75758P MaxiFlex di AEG è un apparecchio dalle prestazioni avanzate che presenta numerosi vantaggi dal punto di vista funzionale.

Si tratta di una lavastoviglie da incasso, che permette cioè una perfetta integrazione con l’arredo della cucina, progettata per accogliere in maniera flessibile stoviglie, posate e utensili di diverse dimensioni grazie alla sua profondità e a una serie di divisori di ultima generazione capaci di sostenere adeguatamente anche gli oggetti più delicati. Un getto d’acqua tre volte più potente rispetto ai mulinelli standard permette di raggiungere ogni angolo della lavastoviglie garantendo una pulizia completa.

Infine, l'interfaccia touch sliding QuickSelect permette di selezionare con un solo tocco la durata del programma, mentre la tecnologia TimeBeam proietta sul pavimento il tempo che manca alla fine del ciclo di lavaggio.

Lavastoviglie BDIN38660C di Beko, risparmio energetico e rispetto ambientale

Modello davvero efficiente in termini di consumi è la nuova lavastoviglie BDIN38660C di Beko in classe energetica A.

L’apparecchio, dotato di tecnologie all’avanguardia altamente performanti che supportano la sostenibilità ambientale, si distingue per le nuove speciali funzioni di lavaggio come DeepWash, un programma dedicato alla pulizia di recipienti profondi come bottiglie, caraffe, bicchieri alti, ecc.

La tecnologia CornerIntense, caratterizzata da un irroratore rotante a tre braccia con potente getto d’acqua pensato per raggiungere ogni angolo del cestello, favorisce una pulizia intensiva, permettendo di eliminare anche lo sporco più ostinato.

Il meccanismo SlidingFit permette al pannello di finitura di scorrere sulla porta dell’elettrodomestico in fase di apertura, in modo che la lavastoviglie si integri perfettamente con l’arredo.

Inoltre, nel 2022 Beko offre una garanzia gratuita di 5 anni per gli elettrodomestici da incasso.

Sistema di asciugatura PerfectDry per le migliori lavastoviglie Bosch

Le lavastoviglie Bosch, caratterizzate da tecnologie estremamente innovative, offrono un ampio assortimento di modelli di diverse dimensioni nelle migliori classi energetiche.

Una funzionalità di particolare interesse è il sistema di asciugatura PerfectDry con zeolite, capace di asciugare anche le stoviglie in plastica con la massima efficacia. La zeolite è un minerale capace di assorbire l’umidità e trasformarla in aria calda e dura per tutta la vita dell’elettrodomestico, rigenerandosi a ogni ciclo. Il calore viene distribuito in maniera uniforme all’interno della lavastoviglie grazie a una tecnologia specifica con flusso d’aria 3D, migliorando il processo di asciugatura su tutte le tipologie di stoviglie.

Qual è la classe energetica migliore per le lavastoviglie