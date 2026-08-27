Smart lighting e interior design: come progettare la luce negli ambienti di casa

Temperatura, intensità e atmosfera: il ruolo della luce nell’arredamento

La combinazione tra intensità e temperatura della luce va di pari passo con il nostro modo di vivere gli ambienti domestici e di percepire volumi, materiali e colori. Regolare intensità e tonalità permette allo stesso ambiente di passare da una configurazione operativa a una più rilassante, rendendo il progetto d'interni davvero versatile.



Se l'intensità è elevata, la zona giorno sarà perfettamente leggibile, pronta per accogliere gli ospiti; verso sera la luminosità può essere attenuata per creare una zona in penombra, adatta per rilassarsi comodamente sul divano da soli o in compagnia.



In camera da letto una temperatura di colore calda abbinata a una bassa intensità crea un’atmosfera raccolta; la stessa luce, più forte, rende l’ambiente meno intimo. Una luce neutra, abbinata a un’intensità adeguata, è indicata in cucina e nello studio, dove occorre una buona visibilità durante le attività.



Vetri, metalli e laccature accentuano i riflessi con intensità elevate, mentre le superfici opache distribuiscono la luce in maniera più uniforme.