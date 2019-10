Interruttori touch di Ave, la tecnologia incontra il design

Redazione - 26 marzo 2018

Interruttori luce a sfioro

La tecnologia touch ci è oggi familiare: basti pensare a smartphone, tablet o agli elettrodomestici di ultima generazione che utilizziamo quotidianamente. Nell'ambito dell'illuminazione domestica, la tecnologia a sfioro consente oggi di inserire nelle case interruttori luce touch che offrono a progettisti e interior designer nuove ed inedite possibilità espressive. AVE è stata la prima azienda italiana ad applicare al settore elettrico la tecnologia a sfioro e a curarne lo sviluppo e l'evoluzione, per offrire soluzioni progettuali sempre diverse e in grado di rispondere alle esigenze della propria clientela. Oggi AVE propone tre differenti linee di placche con tecnologia touch: in cristallo, alluminio e tecnopolimero, per consentire a ciascuno di personalizzare al meglio i propri ambienti in ogni aspetto. E tu di che touch sei?

La personalizzazione inizia dai dettagli

Placche per interruttori e prese elettriche diventano parte integrante dell'arredo domestico, frutto di una costante ricerca su design e tecnologia. Sintesi perfetta di innovazione e funzionalità, propongono un'estetica accattivante per essere coordinate armoniosamente al contesto abitativo in cui vengono inserite. Vera Touch, Allumia Touch e Young Touch si differenziano nei materiali e nelle finiture con cui sono realizzate, ma garantiscono la medesima affidabilità, grazie al cuore tecnologico di cui sono dotate. Tre linee di placche per soddisfare le aspettative di diversi target di committenza.

Vera Touch, il prestigio del cristallo

Il cristallo, materiale dal fascino suggestivo, veste la gamma di placche elettriche Vera Touch, per interni dall'eleganza esclusiva. L'estetica si declina in cinque possibili colorazioni: bianco, nero assoluto e oro a finitura lucida, verde acqua e grigio argentato a finitura opaca. Cinque diverse scelte espressive, per un’architettura d’interni prestigiosa, in cui dettagli unici connotano al meglio gli ambienti. Per chi desidera rendere ancor più esclusivi i propri interni, la placca in cristallo Vera Touch è disponibile, su richiesta, anche nella variante che porta la firma di Giugiaro Architettura.

Allumia Touch, estetica contemporanea

La tecnologia in primo piano, declinata nella scelta contemporanea dell'alluminio, che alla linea Allumia Touch dona un'allure di solida matericità. Satinato e spazzolato, l'alluminio delle placche è disponibile nella finitura naturale o color antracite. Eleganza minimal e attuale, adatta a qualsiasi contesto.

Young Touch, finiture giovani e innovative