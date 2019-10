Placche elettriche Ave per interni total white

Redazione - 29 luglio 2018

Placche elettriche Ave, funzionalità e design in primo piano

Chi l’avrebbe mai detto che l’impianto elettrico potesse diventare anche un elegante complemento d’arredo? Ebbene sì, AVE, leader italiano nella realizzazione di apparecchiature elettrice ed elettroniche di alta qualità, propone oggi delle innovative collezioni, diverse tra loro nello stile, ma tutte caratterizzate sia dal binomio avanzata tecnologia e design minimale, che da una semplice parola d’ordine: total white. Il bianco è dunque utilizzato come colore dominante. Placche, comandi e relativi accessori AVE permettono di completare al meglio ogni nuovo progetto d’arredo, residenziale e non, attento ai dettagli e all’innovazione. Corian®, comandi a levetta e geometrie minimali, sono i plus della collezione AVE New Style 44. Le placche bianche in Corian®, un materiale nobile, resistente e duraturo, hanno un design essenziale e pulito, arricchito da rivisitati comandi a levetta illuminabili.

Con le placche New Style 44 a ogni ambiente il suo stile

Per riprendere il design di elettrodomestici e arredi rétro, la serie New Style 44 è disponibile anche nella versione in vetro bianco con comandi a levetta e ghiera color cromo. La soluzione ideale per gli amanti della semplicità e per ambienti moderni, in cui ogni dettaglio deve essere curato. Le collezioni AVE New Style 44 possono essere personalizzate con una ricca gamma di pulsanti ed interruttori illuminabili e con prese di corrente shuko bipasso . Questi elementi sono ovviamente tutti coordinati nello stile, per apportare un look nuovo, armonioso e personale ad ogni ambiente.

Il vetro protagonista di AVE Vera Touch

La collezione AVE Vera Touch apre invece le porte al vetro, nello specifico al cristallo bianco con finitura lucida, un materiale raffinato perfetto per ambienti eleganti e contemporanei che apprezzano particolari tocchi di luce. Gli elementi dell’impianto elettrico diventano così pregiati complementi d’arredo tutti da mostrare ed in linea con lo stile della propria abitazione. L’estetica raffinata di Vera Touch si arricchisce, come ci fa intuire il nome della collezione, anche di tecnologia a sfioro di ultima generazione: i comandi touch, minimali nello stile ma pratici nell’utilizzo, sono capaci di portare i sistemi a sfioro nella quotidianità domestica di tutti i giorni.

AVE Young Touch, per un pubblico giovane e dinamico

Sempre design attuale ed intuitiva tecnologia touch fanno parte della serie Young Touch, dedicata questa volta agli spiriti più giovani. Il bianco in questo caso veste il tecnopolimero di elevata qualità. Volumi ultrapiatti ed essenziali, comandi touch e prezzi accessibili sono i segni distintivi di questa collezione. Non mancano poi alternative full color, declinate in ben 15 proposte cromatiche, di cui cinque presentate con uno speciale trattamento “3D Color” che crea un sorprendente effetto tridimensionale nonostante il design rimanga piatto ed essenziale. Ai comandi a sfioro, AVE affianca con Young Touch anche placche di tipo tradizionale per prese di corrente, lampade e tutti i restanti elementi che compongono l'impianto elettrico, rendendo davvero completo il catalogo, oltre che adatto a tutti gli utilizzi.

Facilità di installazione per le nuove placche elettriche AVE