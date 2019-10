New Style 44 di Ave: innovative placche in Corian per illuminare il tuo stile

Redazione - 05 marzo 2018

Placche in Corian, una proposta all’avanguardia

Azienda leader a livello internazionale nel campo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, da sempre all'avanguardia nell'adottare soluzioni innovative in sintonia con le aspettative del mercato e inserita nel 2016 fra le 100 eccellenze italiane, Ave presenta la collezione di placche New Style 44: realizzate in Corian, sono resistenti e durature. Sono proposte abbinate a esclusivi comandi a levetta illuminabili, che rivoluzionano il concetto di controllo. Una linea pensata per gli spiriti liberi, per chi ricerca la massima tranquillità e l’armonia nella purezza del colore.



Introdotto nella seconda metà degli anni Sessanta, il Corian è un materiale solido, omogeneo, composto per un terzo da resina acrilica e per due terzi da minerali naturali; richiede una manutenzione minima, sopporta bene l’uso quotidiano e resiste agli urti, ai graffi e ai tagli. Ed è anche esteticamente molto valido. Inizialmente è stato utilizzato in bagni e cucine, gradualmente è emersa tutta la sua incredibile versatilità, nonché affidabilità, e oggi figura fra i materiali più di tendenza nell’arredamento. Ave si è affidata a tutte le sue virtù proprio per realizzare la linea New Style 44, ovvero una serie di placche bianche caratterizzate da un minimalismo innato e dalle semplici geometrie dei comandi a levetta. Un’evoluzione contemporanea per spazi fuori dagli schemi, aperti e rigorosamente puliti, genuini ed essenziali.

Design ricercato e materiali nobili

Fin dalla sua nascita, Ave si è contraddistinta per la capacità di anticipare le tendenze e dare tempestive quanto concrete risposte alle esigenze dei consumatori. E’ stata la prima azienda italiana ad applicare la tecnologia touch al settore elettrico e non ha mai smesso di reinterpretare il modo di accendere la luce, coniugando perfettamente un’estetica di grande valore con l’efficienza, la sicurezza e la funzionalità.



Fra i più recenti frutti di questa ricerca costante c’è la collezione New Style 44, che recupera dal passato il sistema di accensione/spegnimento a levetta, attualizzandolo e rendendolo estremamente moderno. Design ricercato e materiali nobili si abbinano alla miglior tecnologia per dare vita a un concept unico nel suo genere; la serie New Style 44 in Corian consente infatti di personalizzare i comandi attraverso una proposta completa di deviatori, pulsanti, commutatori ed interruttori illuminabili con relativo feedback di stato. Inoltre, non solo i comandi, ma anche le prese di corrente shuko bipasso recuperano il medesimo design innovativo, permettendo ad architetti e progettisti di proporre delle soluzioni nuove, complete ed esteticamente coordinate tra loro.



Disponibile sia per scatola tonda sia per scatola rettangolare e quindi rivolta al più ampio mercato internazionale, la serie Ave New Style 44 in Corian trova la sua naturale collocazione in ambienti arredati in modo essenziale, magari negli open space contemporanei, dove il suo bianco luminoso viene valorizzato a 360 gradi e a sua volta diventa un importante valore aggiunto in termini stilistici. Chi desidera mantenere la colorazione bianca può completare l’impianto con la serie civile Domus; in alternativa questa collezione si abbina a Tekla 44, la nuovissima serie civile nata dai centri ricerca Ave progettata per aumentare la flessibilità con tutte le soluzioni del Sistema 44 nel colore nero opaco/grigio antracite. Per il completamento impianto sono inoltre disponibili le placche Vera 44 in Corian bianche dotate di finestra per l'inserimento dei frutti.

Versioni in vetro e alluminio