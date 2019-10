Placche elettriche in legno, la nuova linea Ave England Style 44

Redazione - 30 gennaio 2018

Placche elettriche Ave England Style 44

La qualità della tradizione, il fascino di oggetti e arredi intramontabili, l’incontro fra passato e presente che sempre consente di creare nuove suggestioni. E ancora, la tecnologia più all’avanguardia e un materiale nobile come il legno di noce: sono questi gli ingredienti che hanno portato alla nascita di England Style 44, la collezione che di recente ha arricchito il catalogo di Ave, azienda italiana leader nello scenario internazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di qualità.



Per personalizzare i propri interni con un tocco retrò e riscoprire il valore del tempo, adesso è sufficiente alzare oppure abbassare una levetta. La serie di placche elettriche England Style 44 si rivolge a chi sa apprezzare la qualità materica del legno ed è alla ricerca di un particolare nobile per dare ulteriore valore al proprio universo domestico; si abbina perfettamente ad ambienti classici ed arredi vintage, proponendosi come la soluzione ideale in caso di ristrutturazioni. Le levette in vero ottone si innestano sulle superfici vive e naturali del legno di noce, mentre il logo Ave diventa la firma per riscoprire nel passato un tesoro inestimabile.



La linea England Style 44 fa parte, insieme alle collezioni New Style 44 in vetro, alluminio e Corian, della gamma “retrò” di Ave, esclusiva assoluta sul mercato italiano ma con ambizioni internazionali. I prodotti sono disponibili sia per scatola tonda che per scatola rettangolare; i comandi e le prese di corrente shuko bipasso sono concepiti in modo da permettere ad architetti e progettisti di proporre diverse soluzioni coordinate, rispondendo così a qualsiasi richiesta ed esigenza.

Fascino retrò e cuore tecnologico

Completa di placche con finestra per inserimento dei frutti, la collezione England Style 44 di Ave si inserisce all’interno dell’innovativa gamma “retrò” che, puntando alla valorizzazione estetica del passato, propone un originale concept per il controllo dell’illuminazione. Ave recupera cioè il sistema di accensione/spegnimento a levetta e lo attualizza, rendendolo moderno e per molti versi rivoluzionario. Celata dietro i comandi si trova infatti il meglio della tecnologia Ave: deviatori, pulsanti, commutatori ed interruttori illuminabili con relativo feedback di stato.



Per il completamento dell’impianto la gamma “retrò” viene abbinata alla serie civile Domus, per chi preferisce il colore bianco, oppure ai frutti della nuova serie civile Tekla 44, caratterizzati dal colore grigio antracite opaco e disponibili anche nelle versioni con tecnologia domotica KNX.



La serie England Style 44 "rappresenta – spiega Alessandro Belli, presidente di Ave – una scelta precisa da parte dell’azienda, fatta per rispondere ai nostri clienti più esigenti e amanti dei dettagli. Oltre all’impegno consolidato nella tecnologia, ci siamo concentrati sull’estetica, proponendo design ricercati, in particolare nei materiali, che uniscano tradizione e innovazione e che, soprattutto, esaltino la personalità di chi li abbina agli interni della propria casa, come una vera e propria firma di stile".

Per interni classici e vintage