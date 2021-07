Allumia Touch di Ave, eleganza e tecnologia in un tocco

Redazione - 16 maggio 2016

Il sistema Ave Touch si rinnova

Ave reinterpreta l’innovativo sistema modulare a scomparsa Ave Touch dando vita ad Allumia Touch, una rivoluzionaria gamma di prodotti in grado di donare all’abitazione un carattere moderno e di conferire ad ogni ambiente un’atmosfera ricercata ed esclusiva. L’utilizzo dell'alluminio anodizzato e spazzolato, abbinato ai comandi a sfioramento, offre una soluzione evoluta dal design unico ed accattivante. La placca Allumia Touch per comandi luce è dotata di una striscia orizzontale nera, dal cui retro traspare una delicata luce a led blu, immediatamente riconoscibile anche in condizioni di oscurità. Un leggero incavo sulla superficie della placca consente di individuare l’esatto punto di comando, mentre un leggero “tic sonoro” conferma all’utilizzatore ogni accensione o spegnimento dell’interruttore.

Funzionalità e sicurezza

Innovativa e di grande impatto estetico è la soluzione per prese con placca a scivolamento. La placca scorrevole in alluminio copre le prese di corrente, garantendo maggiore sicurezza. Anche in questo caso, dal retro della placca il led blu lascia intravedere il simbolo luminoso della spina in condizioni di oscurità.

Installazione e funzionamento

La gamma Allumia Touch è completa di campanello fuoriporta, che segnala l’ingresso in un ambiente esclusivo, di una vasta gamma di segnalazioni ausiliarie (uscita, divieto di fumo, informazioni, direzione, ecc.) particolarmente utili negli ambienti pubblici e di una nuova versione comando per disabili, personalizzabile con scritte e simboli riprodotti in modo indelebile sulla superficie della placca in alluminio, il cui comando (luce, allarme, sirena ecc..) si attiva sfiorando un qualsiasi punto della superficie della placca in alluminio. Speciali scatole per incasso brevettate Ave consentono l’installazione della placca a “filo muro” (la placca è circondata da una cornicetta pitturabile) e a “filo muro totale di precisione” (la placca è completamente incassata nel muro senza cornice di finitura). La placca si adatta alle pareti come un oggetto di design, creando uno stile inconfondibile capace di trasmettere un’atmosfera elegante e di prestigio.

varietà per la massima personalizzazione