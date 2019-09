Soluzioni firmate Lema per gli spazi difficili in casa

Redazione - 11 agosto 2017

Corridoi e zone di passaggio

Esistono ambienti della casa, quali ingressi e disimpegni, corridoi, vani scala, mansarde, zone di passaggio, spesso trascurati o non sfruttati appieno. Oppure arredati senza troppa cura, con soluzioni che, anche se pratiche non aiutano a valorizzarli. Sono spazi che pur non essendo primi attori, nascondono opportunità tutte da scoprire. Corridoi e disimpegni fra i diversi ambienti della casa sono gli spazi domestici a cui meno prestiamo attenzione e cura. Quotidianamente sono frequentati da noi e dai nostri ospiti e hanno il ruolo importante di collegare i locali e le loro funzioni. Se arredati con soluzioni ad hoc, però, sanno rivelare interessanti opportunità e vestirsi di abiti che saremo fieri di mostrare a chi accogliamo. Lungo il corridoio potremmo pensare di collocare un armadio che consenta di ottenere un utile guardaroba in aggiunta a quelli delle camere da letto, guadagnando così tanto spazio in più da dedicare al contenimento. In foto l'armadio Traccia di Officinadesign Lema, appartenente al programma Armadio al Centimetro. Su misura e riducibile in altezza, larghezza e profondità e disponibile anche per soluzioni ad angolo e per colonne terminali, ben si presta a comporre il guardaroba perfetto per qualsiasi spazio domestico in cui venga collocato. Lo contraddistingue la lavorazione a poro aperto della superficie delle ante, con una caratteristica venatura orizzontale che crea un’elegante texture. Viene proposto da Lema nelle versioni con anta battente, pieghevole e scorrevole.

La qualità del sistema Selecta di Lema nobilita la funzione di un mobile di servizio e lo trasforma in un elegante arredo di design, in grado di valorizzare con una libreria su misura la zona di passaggio fra la sala da pranzo e il soggiorno. Il pregio dei materiali e della fattura, unito a dettagli particolarmente curati ne fanno un arredo esclusivo capace di connotare con stile ed eleganza l’ambiente. Le ante della composizione Selecta di OfficinadesignLema in foto hanno il telaio in alluminio anodizzato bronzo, con maniglie incassate, e vetri trasparenti extra light. All’apertura dell’anta, tramite sensore, i ripiani in vetro opalino si illuminano. Le cerniere, progettate ad hoc da Lema, sono in lega metallica bronzata.

Ingresso e disimpegno, spazi da riscoprire

Ingressi e disimpegni sono spazi che in casa non viviamo appieno e che siamo naturalmente portati a trascurare. In realtà, che siano un vero e proprio locale, un angolo o solamente una porzione di parete, possono essere valorizzati e personalizzati con originalità e praticità in tanti modi diversi. L’ingresso in particolare costituisce il biglietto da visita della nostra casa, il primo ambiente che accoglie chi ci fa visita e che racconta di noi e del nostro gusto. Tali ambienti di servizio richiedono pezzi d’arredo che sappiano coniugare una sobria eleganza ad una pratica funzionalità. Come il mobile Court Yard di Lema, disegnato da Francesco Rota. Un pezzo di arredo che reinterpreta il gusto tipico del design industriale anni Sessanta, abbinando la struttura e i piedini in metallo ai vani contenitori in legno, a giorno o chiusi con ante scorrevoli. Perfetto da accostare ai divani nel living, o per valorizzare ingressi e disimpegni, grazie alla sua estetica e alla praticità offerta dallo spazio dedicato al contenimento.

La mansarda, ambiente dalle mille potenzialità