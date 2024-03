Ecco come sostituire la vasca con la doccia per regalare spazio al bagno

Redazione - 01 luglio 2015

Al giorno d'oggi, la frenetica vita quotidiana ci impone di essere veloci e pratici in ogni cosa che facciamo. La doccia si adatta perfettamente a questa esigenza di rapidità, consentendoci di eseguire una veloce pulizia del corpo e risparmiare tempo prezioso al mattino. La sostituzione vasca con doccia, offre quindi un'alternativa efficiente e funzionale, molto conveniente per condurre una vita quotidiana più comoda e sostenibile, inoltre: Libera spazio nel bagno che può essere utilizzato per installare mobili o una lavatrice.

e a coloro con , un box doccia con piatto a pavimento facilita l'accesso e riduce il rischio di cadute. Con un consumo di circa 60 litri d'acqua per una doccia media di 7-8 minuti, risparmi sulle bollette rispetto ai 100 litri necessari per riempire una vasca da bagno. Provex, realtà di riferimento nella produzione di cabine e pareti per doccia, propone Iunix IUT 1 + IUW, con profilo a parete dotato dell’innovativa tecnologia Silicon Free, sviluppata e realizzata in esclusiva dall'azienda, che prevede l’utilizzo di una guarnizione speciale in pvc resistente all’acqua, per assicurare una maggiore igiene e pulizia.

Uno sguardo a permessi e agevolazioni per sostituzione vasca con doccia

È importante tenere presente che la sostituzione vasca con doccia è considerata come operazione di manutenzione ordinaria ai fini fiscali, quindi non dà diritto all'agevolazione fiscale del 50%. La circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 precisa che per poter usufruire dell'agevolazione fiscale è necessario che questa operazione sia parte di un intervento più ampio di manutenzione straordinaria. Nel caso in cui la ristrutturazione del bagno includa la sostituzione delle tubature, degli impianti, del massetto della pavimentazione e dei sanitari, l'intervento viene considerato come manutenzione straordinaria, in questo caso, è necessaria la presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) redatta da un tecnico iscritto all'albo. Nel caso di una semplice trasformazione da vasca a doccia è sufficiente presentare una normale Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) al comune di residenza, procedura che può essere eseguita direttamente dal proprietario dell'immobile. Walk-in 6 di Kinedo, box doccia in vetro temperato, darà la sensazione di uno spazio senza limiti e allo stesso tempo proteggerà l'ambiente bagno.‎ È caratterizzata da elementi essenziali e minimali: una lastra di vetro e il profilo cromato di ancoraggio al muro.‎

Ecco come viene eseguito il lavoro di sostituzione vasca con doccia

Il processo di sostituzione vasca con doccia può essere suddiviso nelle seguenti fasi: Rimozione del vecchio sanitario e piastrelle, che deve essere eseguita nel rispetto delle normative sull'inquinamento acustico del comune e delle regole condominiali.

e delle nelle posizioni corrette; questo passaggio darà alla trasformazione della stanza da bagno, evidenziando il nuovo aspetto con la presenza della doccia al posto della vasca. Collaudo dell'intero impianto, verificando che tutti gli elementi funzionino correttamente, sia dal punto di vista idraulico che elettrico, compreso lo scarico. I box doccia Ibra Showers di Arbi rispettano la normativa UNI EN 14428, che stabilisce gli standard di qualità e sicurezza per questi prodotti. Ogni componente utilizzato è sottoposto a test per garantire prestazioni superiori ai requisiti imposti dalla normativa. Materiali come alluminio, vetro, plastica, acciaio inox e ottone vengono accuratamente selezionati e impiegati in base a criteri rigidi di durata, praticità ed estetica.

