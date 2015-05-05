Stampe moderne su tela: cosa sono, come abbinarle e posizionarle

Per trovare la dimensione ideale bisogna valutare le grandezza della parete. Una stampa troppo piccola rischia di sparire, mentre una troppo grande può soffocare l'ambiente. Una regola utile è lasciare almeno 20-30 centimetri di spazio libero tra tela e parete.

Per trovare la dimensione ideale bisogna valutare le grandezza della parete. Una stampa troppo piccola rischia di sparire, mentre una troppo grande può soffocare l'ambiente. Una regola utile è lasciare almeno 20-30 centimetri di spazio libero tra tela e parete.

Qual è la differenza tra una stampa moderna su tela e un poster classico?

Sì, è possibile, ma è consigliabile optare per stampe trattate con vernici protettive specifiche o realizzate con inchiostri resistenti all'umidità.

Sì, è possibile, ma è consigliabile optare per stampe trattate con vernici protettive specifiche o realizzate con inchiostri resistenti all'umidità.

È sufficiente utilizzare un panno in microfibra asciutto o un piumino catturapolvere per rimuovere lo sporco superficiale. Bisogna evitare l'uso di acqua e detergenti chimici aggressivi.

È sufficiente utilizzare un panno in microfibra asciutto o un piumino catturapolvere per rimuovere lo sporco superficiale. Bisogna evitare l'uso di acqua e detergenti chimici aggressivi.

Quali soggetti sono più indicati per le stampe moderne su tela da mettere in soggiorno?