Stufe a pellet moderne: design e alta tecnologia

Scopri la prima stufa a pellet che riscalda e raffresca la casa

Le stufe a pellet moderne sono un'ottima alternativa ai sistemi di riscaldamento tradizionali basati sul consumo di gas metano. Rispondono agli standard più severi per quanto riguarda le emissioni di sostanze inquinanti.



Oggi puoi scegliere una stufa a pellet dotata di una tecnologia all'avanguardia e brevettata, unica nel suo genere: offre riscaldamento e raffrescamento a seconda della stagione. Stiamo parlando della nuova stufa a pellet EIKO 365 di MCZ. È un dispositivo intelligente che consente di risparmiare sui consumi energetici e sui costi degli impianti. Elimina la necessità di acquistare a parte il condizionatore e di occupare spazio prezioso per il motore.



EIKO 365 ha un design compatto. Non ha l'unità esterna né sistemi per lo scarico della condensa. L'installazione è semplice: bastano due fori nel muro. Il primo serve quando la stufa è in modalità raffrescamento per espellere l’aria calda e quando riscalda per prelevare l’aria comburente. Il secondo provvede ad evacuare i fumi quando si utilizza la funzione riscaldamento. Necessita di una canna fumaria come ogni genere di stufa a pellet. La gestione del dispositivo avviene tramite connessione WiFi e Bluetooth con app Maestro+.