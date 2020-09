il tappeto per bagno, complemento utile che arreda

Redazione - 10 settembre 2014

In quali materiali può essere realizzato

I materiali più utilizzati per la realizzazione di tappeti per il bagno sono i seguenti: Fibre sintetiche (in primis poliestere): si asciugano in poco tempo e resistono bene a una lunga serie di lavaggi, questi sono i loro pregi più grandi. Di contro, però, hanno un potere assorbente inferiore rispetto ad altri materiali.

(in primis poliestere): si asciugano in poco tempo e resistono bene a una lunga serie di lavaggi, questi sono i loro pregi più grandi. Di contro, però, hanno un potere assorbente inferiore rispetto ad altri materiali. Cotone : è un materiale naturale, capace di assorbire anche molta acqua. I relativi tappeti bagno risultano morbidi al tatto e si possono lavare ad alte temperature, senza il rischio che i colori vengano danneggiati. Durano a lungo.

: è un materiale naturale, capace di assorbire anche molta acqua. I relativi tappeti bagno risultano morbidi al tatto e si possono lavare ad alte temperature, senza il rischio che i colori vengano danneggiati. Durano a lungo. Fibre naturali (per esempio bambù, fibra di cocco e di giunco): rappresentano la soluzione ideale per chi è allergico agli acari, si asciugano in un batter d’occhio e aggiungono originalità all’ambiente. Però i tappeti prodotti con questi materiali risultano non molto piacevoli al tatto e possono anche essere scivolosi.

Sempre più apprezzati risultano i tappeti in microfibra, che possiedono ottime qualità antiscivolo e sono parecchio confortevoli. Non temono i lavaggi frequenti.

Quali caratteristiche deve avere un tappeto per il bagno

Il tappeto per il bagno protegge il pavimento da gocce e schizzi d’acqua, permette di non sentire freddo ai piedi quando si esce dalla doccia oppure dalla vasca, o comunque ci si muove scalzi nell’ambiente; è anche un elemento decorativo da non sottovalutare e incrementa il livello di sicurezza, perché abbatte il rischio di scivolare e farsi male. Ma quali caratteristiche deve avere?



Innanzi tutto è importante che risulti comodo, sì, ma non ingombrante; occorre anche che sia proporzionato alle misure della stanza. Bisogna inoltre prestare attenzione ai materiali, assicurandosi che risultino durevoli e che non si rovinino, appunto, con l’acqua.



Inoltre è preferibile che il tappeto si lavi facilmente, magari anche in lavatrice: guardare l’etichetta prima di procedere con l’acquisto sarebbe doveroso. Per quanto riguarda lo spessore, non ci sono particolari “regole” e anzi la scelta è libera. Si tenga presente che, più il tappeto è alto, maggiore è il suo potere assorbente ma anche il grado di morbidezza.

Le giuste dimensioni e la forma

Le misure del tappeto per il bagno devono essere collegate a quelle della stanza in questione. Fra i tappeti di dimensioni medie troviamo i modelli da 60x90 cm, ma ne esistono anche di più piccoli (per esempio da 50x80 cm e da 45x60 cm) o, al contrario, di più ampi: pensiamo ai modelli da 70x140 cm, da 70x180 cm, da 65x160 cm.



Come si può dedurre dagli esempi che abbiamo appena fatto, nella maggior parte dei casi i tappeti per il bagno hanno una forma rettangolare; è possibile trovare anche tappeti ovali e quadrati o insoliti e originali, per esempio a forma di foglia o di fiore, ma prima di comprarli è opportuno verificare che risultino davvero pratici.



Ci sono poi i modelli a mezzaluna e quelli definiti girowater, girobidet e girolavabo, ovvero pretagliati in modo da aderire perfettamente ai suddetti elementi. Non risultano più, però, molto richiesti.

Quanto costa un tappeto per il bagno