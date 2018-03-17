Comfort e stile con la tenda oscurante a rullo per interni

Per quali ambienti è ideale la tenda oscurante a rullo

In camera da letto la tenda oscurante a rullo aiuta a stabilizzare il ritmo sonno–veglia, favorendo un riposo profondo anche quando sorge il sole. È un aspetto fondamentale se pensiamo alle persone che lavorano durante la notte e di giorno devono recuperare il sonno perso.



In soggiorno le tende oscuranti a rullo sono adatte per chi desidera il totale blackout durante il riposino pomeridiano. Sono perfette anche per trasformare l'ambiente living in un vero e proprio cinema in casa.



Nei bagni oppure nelle stanze da letto situati al piano terra, soprattutto quando affacciano sulla strada, creano una barriera visiva che tutela l’ambiente. In una cameretta dei ragazzi situata in mansarda azzera i riflessi sul monitor nelle giornate soleggiate; migliora la concentrazione dello studente facendo in modo che la vista non si affatichi. Vengono installate sulle finestre per tetti e bloccano la luce radente tipica delle falde inclinate.



ARF Print di FAKRO è dotata di guide laterali che consentono di fermare il telo in qualsiasi punto, così da modulare l’oscuramento del vano da parziale a totale. È proposta in 18 grafiche predefinite e, su richiesta, può essere realizzata con una stampa personalizzata.



TT 4001 è un tessuto tecnico oscurante di Tendagi. Resiste allo scolorimento e mantiene prestazioni costanti nel tempo. È proposto in sei tonalità, per rispondere a tutte le esigenze progettuali.



Elite Catena di Mv Line è una tenda a rullo con azionamento manuale. La catenella in plastica è disponibile in bianco, grigio, nero, così come il cassonetto.