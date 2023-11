Vasca e doccia in un'unica soluzione per l'uso ottimale dello spazio

Redazione - 31 gennaio 2011

Come fare ad avere vasca e doccia insieme

L'installazione della vasca e doccia in un'unica soluzione permette di occupare superfici nettamente minori, quindi è una scelta salvaspazio per ambienti piccoli, senza rinunciare al piacere di un bagno rilassante in vasca ma allo stesso tempo alla praticità e velocità di una doccia. L'adattamento di una vasca esistente può essere una soluzione pratica quando non è possibile acquistarne una nuova o avviare una ristrutturazione: si può procedere con la collocazione di lastre per creare le pareti della doccia, aggiungendo un soffione o una colonna multifunzione. Se la vasca è chiusa fra due pareti si può acquistare semplicemente un singolo vetro di chiusura che serve a prevenire schizzi d'acqua durante l'uso della doccia all'interno della vasca. Secondo la configurazione dello spazio, la lunghezza di questa opzione può partire da circa 100-105 cm mentre la larghezza minima è di circa 70 cm o poco più. Kinedo presenta la vasca da bagno rettangolare con doccia con idromassaggio Combilight Easy.

Le tipologie della vasca e doccia in un'unica soluzione

Quando si decide di collocare una vasca e doccia in un'unica soluzione, occorre procedere con l'installazione di una parete, in vetro o altro materiale, che viene montata sul bordo superiore della vasca al fine di isolare lo spazio ed evitare fuoriuscite di acqua: il cosiddetto sopravasca. Ci sono diverse topologie di pannelli che dipendono dal nostro gusto e dallo spazio a disposizione: Sopravasca fisso : fissato all'alto del muro e in basso a terra o alla vasca, facile da pulire.

: fissato all'alto del muro e in basso a terra o alla vasca, facile da pulire. A battente : agevola l'accesso e l'uscita dalla vasca ma non è adatto a bagni molto piccoli.

A libro o pieghevole : occupa poco spazio, ideale per bagni piccoli.

Scorrevole: composto da uno o due pannelli che scorrono lungo guide, isola completamente la zona doccia. SV di Vismara Vetro è la parete per vasca pieghevole che consente di ripiegare i pannelli contro la parete per ridurre l'ingombro. La parete per vasca in vetro Allegra 2 di Duscholux offre una notevole flessibilità in termini di dimensioni e tipi di apertura. Devon&Devon propone Savoy S, la parete per vasca a battente, disponibile in catalogo con vetro trasparente, satinato o decorato.

I pro e contro di questa soluzione

La vasca e doccia in un'unica soluzione offre diversi vantaggi: È un arredo salvaspazio per chi non ha la possibilità di dedicare due aree separate alla doccia e alla vasca.

per chi non ha la possibilità di dedicare due aree separate alla doccia e alla vasca. Multifunzione , permette di avere due funzioni in un unico elemento.

, permette di avere due funzioni in un unico elemento. È inoltre personalizzabile, permette di scegliere tra diverse opzioni di forma, dimensione e accessori. Tuttavia, presenta anche alcuni svantaggi: La pulizia può essere più difficile , poiché è necessario entrare nella vasca per pulire l'area della doccia.

, poiché è necessario entrare nella vasca per pulire l'area della doccia. Una vasca con doccia combinata potrebbe essere più scomoda rispetto ad una doccia tradizionale, pur riuscendo a coniugare funzionalità e resa estetica. Il Gruppo Geromin ci mostra le vasche idromassaggio Era ed Era Plus che, assemblate con le rispettive pareti in vetro Era Box ed Era Plus Box diventano vasche bagno doccia combinate.

Quanto costa la vasca e doccia con sportello