Guida completa alle migliori abat-jour per il comodino

Redazione - 29 luglio 2016

Abat jour moderne per la zona notte

Design, stile e contemporaneità per la stanza da letto.

L'abat jour moderna perde il tradizionale stelo, base e cupola per arricchirsi di nuovi elementi sempre più essenziali.

Le lampade da comodino diventano sempre più un complemento d’arredo funzionale, esteticamente particolare e illuminante per soddisfare diverse necessità.

Innovazione nella forma e nei materiali, per arricchire lo spazio e personalizzarlo.

È di Kartell la piccola lampada da appoggio Take , rivisitazione della tradizionale abat jour: la forma è frutto dell’unione di due lastre in policarbonato trasparente neutro o colorato, stampate per dare vita all’apparecchio illuminante.

Artemide ripropone come lampada da comodino, Nessino , un apparecchio illuminante caratterizzato da corpo e cupola in policarbonato colorato in massa, con luce verso il basso.

Simmetria e asimmetria, per una forma naturale e perfetta: è la lampada Uovo di FontanaArte, un guscio diffusore in vetro soffiato nel quale racchiudere una fonte luminosa ironica e moderna.

Abat jour ikea moderne e funzionali

Svariate le proposte di Ikea per le lampade da comodino, dalle forme attuali e semplici, moderne e funzionali.

Materiali tradizionali, legno, metallo e vetro rendono soluzioni applicabili per ogni spazio ed ogni stile.

Fado, lampada da appoggio ideale come abat jour per la notte, è caratterizzata da una base d’appoggio in polipropilene e un elemento diffusore a forma di bolla, in vetro trasparente fumè che permette di scoprire l’elemento illuminante interno.

Design ed eleganza per Knubbig, lampada da appoggio sferica sezionata alla base e all’apice, moderna. È caratterizzata da un apparecchio illuminante in vetro opalino e decoro a fiori di ciliegio bianco, per rendere una luce morbida e di atmosfera. Una base cubica di gres accoglie al di sopra un paralume in tessuto polimerico, della stessa forma e dimensione, per una resa monolitica e moderna della lampada da comodino.

Visslebo di Ikea è una proposta per spazi contemporanei, essenziali e moderni cui necessiti un tocco di eleganza.

Abat jour da comodino per bambini

Anche per i più piccoli, le soluzioni di design per le lampade da zona notte, proprio non mancano: tante le proposte, sia da appoggio sul comodino sia da appendere vicino al letto con cavo di alimentazione oppure batteria per un semplice utilizzo da parte del bambino.

Immagini stilizzate riproposte in tridimensione come stelle, sole, luna opalini in materiali plastici, alle proposte più particolari come la lampada Kartell Toy 8836 firmata Moschino a forma di teddy bear, per rendere le stanze dei più piccoli ricche di luce e design.

Materiali impiegati, generalmente, quelli plastici, per una sicurezza di utilizzo, visto il target cui è destinato l’apparecchio illuminante, colorati in pasta per un effetto più naturale e una maggiore durabilità del colore.

Particolari poi, le soluzioni caratterizzate da tagli e incisioni, per effetti di luce e proiezioni sulle pareti in grado di rendere una particolare atmosfera notturna.

Abat jour da appoggio o applique?