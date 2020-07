Abbattitore di temperatura: ecco quelli scelti per voi

Perché acquistare un abbattitore di temperatura

L’abbattitore di temperatura è un moderno elettrodomestico sempre più apprezzato in virtù dei vantaggi che offre e che riguardano l’alimentazione e la conservazione dei cibi. Consente infatti di raffreddare velocemente , nel giro di 90 minuti o poco meno, le pietanze, portandole dalla temperatura di cottura a circa 3 gradi ; di conseguenza, possono poi essere messe in frigorifero o nel congelatore. Questo trattamento prolunga la vita media dei vari alimenti e ostacola la proliferazione dei batteri al loro interno; può anche essere utilizzato per surgelarli con grande rapidità e garantisce il rispetto delle loro qualità organolettiche , preservandone anche i sapori. Per motivi facilmente comprensibili, l’abbattitore è indispensabile per consumare pesce crudo senza correre alcun rischio. Fino a qualche tempo fa era diffuso solo nelle cucine professionali dei ristoranti, delle gelaterie, delle pasticcerie; adesso, anche grazie al calo dei prezzi e alla produzione di modelli più compatti , è riconducibile anche a un uso domestico.

L’abbattitore firmato Smeg

Come tutti i migliori abbattitori disponibili in commercio, anche quello firmato Smeg non solo rende possibile il raffreddamento rapido di qualsiasi pietanza, ma può anche essere utilizzato per:

L’abbattitore BlastChiller di Electrolux

BlastChiller di Electrolux è stato fra i primi abbattitori per uso domestico lanciati sul mercato ed è tutt’ora fra i più apprezzati. Per quanto concerne l’abbattimento rapido, come da prassi il cibo viene portato a una temperatura di 3°C al cuore entro 90 minuti. Per ricette quali il roastbeef di manzo, la lonza di maiale, il cosciotto di agnello e le lasagne si consiglia di utilizzare la sonda al fine di ottenere un perfetto controllo della temperatura e della durata del programma selezionato.



Veniamo alla surgelazione: BestChiller porta il cibo a -18 gradi entro 4 ore. Un tempo così ridotto si traduce in una maggiore sicurezza, in quanto lo sviluppo dei batteri e dei microrganismi risulta notevolmente rallentato a fronte del mantenimento delle qualità organolettiche degli alimenti. La differenza rispetto alla congelazione tradizionale è che non si formano macro cristalli bensì microcristalli di acqua.



Una funzione plus è l’abbattimento delicato: il cibo raggiunge una temperatura pari a 5 gradi sempre in 90 minuti; è l’ideale, ad esempio, per le fette di carne, i filetti di pesce, i crostacei, le verdure, gli sformati di pasta di dimensioni ridotte, i prodotti da forno ei dolci al cucchiaio.