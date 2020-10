Quale frigo americano scegliere? Te lo diciamo noi

Redazione - 12 febbraio 2018

I vantaggi di un frigo americano

I frigoriferi americani sono chiamati così per via delle loro origini e vengono identificati anche con la definizione “frigoriferi side by side”, invece riconducibile alla loro struttura. Questi elettrodomestici, infatti, sono simili a un grande armadio a due ante: lo sportello di sinistra (se si guarda il frigo posizionandosi di fronte ad esso), più stretto, dà accesso al congelatore mentre quello di destra cela il vano frigorifero.



Fra i due comparti c’è un apposito elemento divisorio. Una variante del classico frigo americano è il cosiddetto French door, che invece presenta 4 porte: le 2 superiori corrispondono al vano frigorifero, le due inferiori al vano congelatore.



In tutti i casi, com’è facile comprendere, si tratta di soluzioni perfette per chi dispone di ampi spazi e per le famiglie numerose, dunque per coloro che necessitano di fare abbondanti provviste: la notevole capienza è la principale peculiarità. Un altro vantaggio è l’estetica hi-tech, che rende questi apparecchi perfetti per gli ambienti arredati in stile contemporaneo e aiuta anche a conferire loro maggiore personalità.



E ancora, nonostante le dimensioni questi frigoriferi non consumano molto: come minimo, infatti, si collocano nella classe di efficienza energetica A+. Un ulteriore pregio coincide con le dotazioni tecnologiche all’avanguardia, in virtù del quale i cibi si conservano meglio e più a lungo e la funzionalità, nonché la comodità raggiungono i livelli più elevati.

Samsung Family Hub, l’americano intelligente

Nel catalogo Samsung troviamo diversi frigoriferi americani e fra i più innovativi figurano quelli appartenenti alla gamma Family Hub. Si tratta di apparecchi intelligenti e connessi, che innanzi tutto permettono di guardare cosa manchi all’interno, anche quando si è fuori casa e semplicemente utilizzando il proprio smartphone: merito delle 3 fotocamere interne e dell’apposita Applicazione.



Gli utenti trovano molto comoda anche la funzione Meal Planner, che consente di pianificare i pasti in base alla data di scadenza dei cibi (ottimo modo per evitare gli sprechi) e/o particolari esigenze nutrizionali. E ancora, ogni frigorifero di questa collezione rende possibile la creazione della propria lista della spesa nonché la condivisione con gli altri componenti della famiglia.



Lo schermo sensibile ad alta risoluzione è il mezzo per gestire il frigorifero, consultare videoricette, fare “shopping culinario” online ma anche, se lo si desidera, impostare un calendario con scadenze e appuntamenti, guardare i propri programmi prediletti mentre si cucina oppure ascoltare musica.



La tecnologia Triple Cooling consente di gestire in maniera indipendente tre vani del Family Hub, evitando che gli odori si mescolino e mettendo a punto, di volta in volta, un’ottimale gestione degli spazi. Il Cool Select Plus, così, da freezer diventa vano frigo e viceversa. Un altro plus gradito a molti? La macchina del ghiaccio cui si accede senza nemmeno aprire lo sportello.

Frigorifero Side by Side LG GSJ960PZBZ

Un altro frigorifero americano molto apprezzato dagli utenti porta la firma di LG ed è il modello GSJ960PZBZ. Con la sua capacità pari a ben 600 litri, permette di fare abbondanti scorte e di conservare al meglio qualsiasi tipo di alimento.



Guardandolo, nella sua imponenza, si potrebbe supporre che consumi parecchio e invece il dispendio energetico è contenuto: questo elettrodomestico, infatti, si colloca nella classe A++. Presente anche in questo caso la macchina del ghiaccio, collocata sulla parte interna dello sportello sinistro; ha una capacità pari a 36 litri, pensate un po’. Quanto al vano freezer, presenta ripiani più ampi rispetto agli standard.



Un’altra delle carte vincenti di questo frigo side by side è la tecnologia Door-In-Door (porta nella porta), grazie alla quale è possibile prendere subito snack e bevande, senza aprire lo sportello più grande e usufruendo del 9 per cento di spazio interno in più. I ripiani aggiuntivi consentono di organizzarsi meglio e ridurre lo spreco di arida fredda quasi del 45 per cento.



Segnaliamo inoltre l’Utility Box, ovvero il cassetto dedicato agli alimenti di piccole dimensioni come i salumi e i formaggi, e il Wine Ranck che offre posto a 4 bottiglie di vino.

Liebherr SBSes 8496 PremiumPlus

Ecco un frigorifero americano per i più esigenti: Liebherr SBSes 8496 PremiumPlus. Tanto per cominciare, si colloca nella classe di efficienza energetica A+++ e questo è un elemento di non poco conto. In secondo luogo, presenta un volume utile totale pari a 645 litri.



Si tratta di un frigorifero No Frost e, cosa molto importante, è caratterizzato dal sistema DuoCooling, cioè da due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente; questo significa che le temperature relative al vano frigo e al vano freezer possono essere impostate indipendentemente l’una dall’altra.



Non avviene scambio di aria tra i due vani, quindi non c’è il rischio che si mescolino gli odori. Anche questo frigorifero è dotato dell’Ice Maker, collegabile alla rete idrica, e segnaliamo anche la presenza del cassetto Biofresh a 0°C con grado di umidità regolabile: frutta, verdura, carne e pesce conservano più a lungo e al meglio i loro sapori e le loro proprietà benefiche.



Molto apprezzata l’illuminazione a LED posteriore integrata nel pannello isolante che divide il vano BioFresh dal vano frigorifero: assicura una visualizzazione ottimale ma anche un risparmio energetico e un basso impatto ambientale.

La combinazione side by side Miele Blackboard edition

Il brand Miele fa proposte particolari, cioè combinazioni side by side di apparecchi diversi. In questa foto, per esempio, l’accostamento è riconducibile alla collezione Blackboard edition con front scrivibile (in cristallo nero); si tratta, per l’esattezza, del frigorifero KS 28463 D bb e del congelatore (a sinistra) FNS 28463 E bb.



Il vano frigo è contraddistinto dalla tecnologia PerfectFresh Pro, che prolunga la conservazione degli alimenti fino a cinque volte rispetto alla media, e dall’illuminazione FlexiLight, che si può adattare alle esigenze individuali, ovvero spostare dove si vuole.



Doveroso aggiungere che questa combinazione prevede anche una cantinetta vini, nella parte superiore sinistra, ma se ne può anche fare a meno. A prescindere dalla scelta degli apparecchi, queste versioni side by side Miele hanno una larghezza totale di 124 centimetri e un’altezza di 185 cm, dunque c’è molto spazio per cibo e bevande.



Notate l’assenza di maniglie: l’apertura avviene tramite il meccanismo Click2opern posto sulla parete laterale dello sportello. La rumorosità è ridotta al minimo grazie al sistema Silence, la chiusura è ammortizzata, le luci sono a LED.

Il frigo-congelatore side by side Siemens iQ700

Anche Siemens propone diversi frigo-congelatori side by side. Il più recente, nonché tecnologicamente evoluto, è il modello appartenente alla gamma iQ700, che cattura subito l’attenzione con il suo look geometrico ed essenziale e quella raffinata finitura Black stainless steel.



Ma scopriamo insieme gli highlights. Le telecamere interne permettono di controllare il contenuto del frigorifero in qualsiasi momento, senza aprire gli sportelli e semplicemente utilizzando l’Home Connect App; il cassetto hyperFresh plus con controllo dell’umidità assicura una conservazione ottimale e duratura dei sapori e delle sostanze benefiche contenute negli alimenti.



I ripiani in vetro sono scorrevoli, di conseguenza è più facile raggiungere i vari cibi, anche quelli collocati più in fondo. Questo frigo americano si colloca nella classe di efficienza energetica A++, è un apparecchio No Frost ed è anche dotato del tasto superCooling, che consente di abbassare rapidamente la temperatura fino a +2 °C.



Il tasto superFreezing, invece, è relativo al congelatore e fa scendere automaticamente la temperatura di 30 °C, affinché non si scongelino gli alimenti quando se ne introducono altri. Il cassetto bigBox, particolarmente ampio, è stato progettato per i cibi più voluminosi. Il sistema multiAirflow distribuisce omogeneamente il flusso d'aria su ogni ripiano, di conseguenza la temperatura risulta in tutti i casi la stessa.

Il 4 porte combinato W-Collection di Whirlpool

Decisamente innovativo il frigo combinato 4 porte della collezione W-Collection di Whirlpool, che ha debuttato sul mercato nell’estate del 2020. Il suo maggiore punto di forza? Lo spazio è convertibile: all’occorrenza si può trasformare, diciamo così, il congelatore in vano frigo ottenendo il 33 per cento di spazio in più per frutta e verdura.



In totale, questo frigorifero combinato ha una capienza netta di 554 litri. Un’altra importante caratteristica è il sistema Triple No Frost, che consiste in 3 sistemi No Frost indipendenti l’uno dall’altro. E ancora, il grado di umidità equivale sempre all’80 per cento e non c’è il rischio che gli odori provenienti dai due scomparti si mescolino.



Grazie alla tecnologia Whirlpool 6° Senso l’apparecchio rileva subito eventuali variazioni di temperatura e umidità e procede con il ripristino delle condizioni ideali. Degno di nota anche l’emettitore di ozono PureControl, che abbatte i cattivi odori e aiuta a prevenire la formazione di batteri nella cavità interna, incrementando il livello di igiene.



Il frigorifero presenta una porta nella porta (ma ci riferiamo solo al modello WQ9l H01X), ovvero un vano più esterno da riservare a bevande varie, limitando così la dispersione di aria fredda, e un display touchescreen pratic e intuitivo.



Tramite l’App 6° Senso Live è possibile gestire il frigo e interagire con esso anche da remoto, per mezzo dello smartphone, nonché consultare una serie di interessanti ricette.

Side by side RS694 Hisense: raffinato e tecnologico