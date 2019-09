Frigoriferi grandi, belli fuori e intelligenti dentro

Redazione - 28 settembre 2007

Gli strumenti del freddo

Sempre maggiori prestazioni e capacità interna, con grande attenzione ai consumi grazie alle classe A+ e A++. Oggi ogni alimento trova la sua giusta collocazione nei Frigoriferi grandi, che siano combinati tradizionali, o side by side, tutti pensati per mantenere freschi a lungo i cibi, conservare correttamente i surgelati e congelare pietanze rapidamente, mantenendo intatte qualità e integrità dei prodotti. Già, perché una buona conservazione va a vantaggio della salute e del benessere.

Rex Electrolux: - 40% di energia consumata

L’impegno costante di Rex Electrolux nello sviluppo di tecnologie sostenibili ha portato alla realizzazione di una gamma completa di frigoriferi grandi e congelatori da incasso in Classe A+ e A++, che consumano rispettivamente il 25 e il 40 per cento di energia in meno rispetto ad un pari modello in Classe A, con enormi vantaggi ambientali ed economici. In Italia oggi vi sono circa 24 milioni di frigoriferi che determinano un consumo annuo di energia di oltre 13 miliardi di kWh, ottenibili da 3 centrali elettriche della potenza di 640 MW che lavorano a pieno regime. Se tutti i frigoriferi presenti oggi in Italia fossero in classe A++ si potrebbero chiudere 2 di queste centrali. Questo risparmio energetico eviterebbe, inoltre, di immettere nell’atmosfera oltre 5500 tonnellate di Co2, il principale responsabile dell’effetto serra. In quest'ottica Rex Electrolux presenta FI 22/10 VA++ il primo frigocongelatore ventilato da incasso in classe A++. La riprogettazione del circuito refrigerante, il miglioramento del sistema isolante e soprattutto l’innovativo compressore RSD a controllo elettronico, che assicura minimi consumi ed assoluta silenziosità, sono il segreto di tanta efficienza.

Hotpoint | Ariston con funzione Total no frost

I nuovi frigoriferi grandi combinati di Hotpoint | Ariston offrono grandi performance e garantiscono il massimo comfort. Assicurano infatti una temperatura perfetta per un’ottima conservazione degli elementi grazie all’innovativa tecnologia di raffreddamento Total No Frost e una perfetta e omogenea distribuzione della temperatura nel frigorifero grazia alla colonna Multiflow. In caso di assenza prolungata o di vacanza il frigorifero rimane in funzione ma con un notevole risparmio di energia. Infatti mentre il freezer continua a funzionare regolarmente conservando i cibi congelati per il rientro, nel frigorifero vuoto si imposta una temperatura di stand-by che consente di tenere la porta chiusa e l’interno pulito, senza rischio di muffe e cattivi odori. Comfort garantito, poi, con i 32 litri di capienza in più: con la porta frigo bombata aumenta lo spazio e l’ordine interno. I grandi e robusti balconcini hanno doppia profondità per contenere il doppio di bottiglie (fino a 9) e lattine rispetto ad un frigorifero tradizionale e i sono realizzati nel resistentissimo Safety Glass. Un nuovo design esterno, infine, coniuga il concetto di solidità con l’eleganza delle linee arrotondate e bombate. Uno stile sobrio e ricercato, capace di interpretare la personalità unica della tua casa.

Frigorifero congelatore side-by-side K3990X6 di Neff

Il nuovo frigorifero congelatore side-by-side K3990X6 di Neff offre maggiori prestazioni e ancora più capacità interna, sempre con una grande attenzione ai consumi, ridotti grazie alla efficienza energetica A+. Il nuovo design interno garantisce nei frigoriferi Neff un ottimale sfruttamento di ogni angolo, per avere tutto sotto controllo e vedere in un attimo cosa manca e cosa c’è da comprare. Soluzioni più flessibili e funzionali con i vani molto spaziosi e con ripiani più capienti. Ogni alimento trova il suo giusto spazio ed ubicazione, come frutta e verdura, grazie al cassetto dedicato, caratterizzato da una superficie ondulata per favorire un’aerazione ottimale. Il sistema d’illuminazione è stato rinnovato, studiato per avere ancora una maggiore visibilità su tutto quello che contiene il frigorifero: una luce dall’alto e una laterale, insieme alla trasparenza dei ripiani fatti di un vetro particolarmente liscio, permettono la massima visibilità anche negli angoli più nascosti. Neff è molto attento anche al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente: per questo tutti i frigoriferi grandi e congelatori Neff funzionano senza l’impiego di CFC/HFC, sostanze nocive per l’ambiente.

Dream Zen: nuovo frigorifero combinato

Con Dream Zen, il nuovo frigorifero combinato Samsung, il Feng Shui entra in cucina. Prodotto in un’edizione limitata di soli 500 esemplari, Dream Zen completa la gamma dei frigoriferi combinati cerati in esclusiva per il canale built in e si caratterizza per essere un frigorifero in perfetto equilibrio tra la più innovativa tecnologia e la millenaria arte cinese del Feng Shui. Un’attenta progettazione in linea con le regole di questa cultura consente il bilanciamento delle energie positive e di quelle negative (Qi) assicurando positività, benessere e armonia sull’uomo e lo spazio abitativo. Il colore nero, calmante e portatore di serenità, l’estrema silenziosità (solo 41 dB) e le linee morbide e arrotondate, oltre a non spezzare il libero fluire del Qi, rispondono alle esigenze di originalità, ergonomia e funzionalità. Forte elemento distintivo è il pittogramma in cinese antico serigrafato sulla porta: con il significato di “sogno”, è il segno che racchiude il tutto, l’equilibrio creativo, l’armonia tra le cose, scopo del Feng Shui. Inoltre, grazie alla profondità ridotta (soli 60 centimetri, escluso la porta) e all’elegante rivestimento in acciaio nero, Dream Zen, coniuga il comfort della soluzione da incasso alla praticità della libera installazione. Come tutti i frigoriferi Samsung, anche Dream Zen si caratterizza per l’evoluta tecnologia di refrigerazione Advanced No Frost ed il sistema Multiflow, che consentono di ottenere un eccellente e prolungata conservazione degli alimenti, attraverso il controllo del grado di umidità ed alla capacità di assicurare una temperatura costante e uniforme in ogni zona del frigo. Infine, la presenza degli ioni d’argento (Ag+) nel rivestimento interno del frigorifero garantisce l’eliminazione di batteri e cattivi odori.

L'evoluzione del no frost secondo Siemens