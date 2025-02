Organizza l'interno per conservare gli alimenti nel frigorifero correttamente

I materiali migliori per proteggere e conservare gli alimenti in frigo

Elementi fondamentali per conservare gli alimenti nel frigo sono i materiali con cui proteggerli.

Prima di tutti i contenitori di plastica e/o vetro, a chiusura ermetica.

La pellicola trasparente è un buon agente di protezione, in particolare per salumi e formaggi. Per questi, frutta, verdura, vanno bene altresì carta forno, carta frigo e i comuni sacchetti cartacei marroncini.

.Versatili i sacchetti frigo, soprattutto per cibi molli, come verdure bollite.

La pellicola di alluminio è ok contro la degradazione di pesce e carne.

Ogni alimento al suo posto dentro Haier FD 90 SERIES 7 PRO che ne gestisce la freschezza con l’app hOn.



Scopri i migliori modelli di frigoriferi in offerta sul nostro Outlet!