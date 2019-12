Soffitti bassi in mansarda? Ecco gli arredi giusti!

Idee utili se la mansarda è bassa

Per poter arredare la mansarda bassa senza rinunciare alla comodità ed allo stile, la soluzione ottimale sarà ricavare degli spazi larghi che permettano di sfruttare la lunghezza più che l'altezza.



Nei punti dove il tetto si allinea maggiormente con il pavimento creando un angolo ottuso spiccato, si potranno collocare mobili come un divano o un letto o qualsiasi arredo che non necessitino di spazi alti . Per l'illuminazione di una mansarda bassa sarà ottimale la scelta di appliques che possano essere installati nella parete obliqua o nella parte verticale dritta, donando maggiore carattere alla stanza.



Il segreto per rendere una mansarda perfetta da un punto di vista estetico, ma anche funzionale, è di sfruttare bene gli spazi che risultano ideali per collocare i mobili necessari in un'abitazione. Sarà preferibile utilizzare armadi su misura e credenze basse ma capienti.