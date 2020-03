Idee vincenti per arredare il sottotetto abitabile

Redazione - 09 dicembre 2015

I requisiti per rendere un sottotetto abitabile

Per trasformare un sottotetto in abitazione sono necessari requisiti dettati da leggi edilizie che trattano di altezze e luminosità minime. Ogni regione poi ha avuto deroghe alle norme sulle altezze per quanto riguarda i sottotetti esistenti. Un’eccezione alla legge che prevede altezza minima 2,70 metri è quella di poter scendere al di sotto della misura minima, differentemente in base alle regioni. Di norma per rendere un sottotetto abitabile, la parte di pavimento sotto una certa altezza non può essere considerata calpestabile, mentre l’altezza che si valuta è quella media ponderale delle diverse altezze, ovvero calcolando una media tra le varie altezze del soffitto.

Aria e luce per rendere un sottotetto abitabile

Oltre al problema delle differenti altezze e dei vincoli esistenti per rendere un sottotetto abitabile, ci sono altri parametri da considerare. I rapporti aeroilluminanti rappresentano il secondo vincolo da rispettare, in altre parole i rapporti tra le finestre per la luce e il ricambio d’aria. È fondamentale che questo rapporto sia rispettato poiché serve per garantire un buon comfort interno e un benessere di chi vive lo spazio. Inoltre, in alcune regioni è possibile sopraelevare il tetto per raggiungere altezze minime all’abitabilità, mentre in altre non è possibile in alcun modo.

Quando un sottotetto si considera abitabile

Il sottotetto è lo spazio compreso tra il tetto e il solaio di copertura dell’immobile, privo di uniformità volumetrica, con zone fruibili e meno fruibili dove l’altezza scende sotto i 180 cm. È uno spazio poco illuminato e poco aerato, per questo non abitabile ma può essere usato come deposito.

Secondo legge, il sottotetto non è abitabile, mentre la mansarda, per definirsi tale, necessita la rispondenza a tutta una serie di requisiti che la rendano abitabile. Per rendere abitabile un sottotetto e trasformarlo in mansarda è fondamentale che risponda a requisiti minimi stabiliti dalle Leggi Regionali come: l’ altezza minima interna: deve essere sempre superiore a 150 cm quando si misura dal piano di calpestio alla linea di colmo o nel punto più alto;

interna: deve essere sempre superiore a 150 cm quando si misura dal piano di calpestio alla linea di colmo o nel punto più alto; il rapporto aeroilluminante : ovvero il rapporto tra superficie di calpestio e superficie finestrata non deve essere inferiore a 1/8. Utilizzare finestre per coperture permette di ampliare in altezza lo spazio aumentando l’apporto di luce naturale. Inoltre, è necessario FLDm 2%, ma sarebbe ottimale arrivare a 4/5 %.;

: ovvero il rapporto tra superficie di calpestio e superficie finestrata non deve essere inferiore a 1/8. Utilizzare finestre per coperture permette di ampliare in altezza lo spazio aumentando l’apporto di luce naturale. Inoltre, è necessario FLDm 2%, ma sarebbe ottimale arrivare a 4/5 %.; altezza media ponderale: viene calcolata dividendo il volume del sottotetto con altezza superiore alla minima diviso la superficie relativa.

5 idee per sfruttare al meglio lo spazio nel sottotetto

In mansarda è possibile sfruttare e massimizzare lo spazio mediante alcune strategie applicabili proprio a questa tipologia abitativa. spazio al di sotto dei 150 cm: è possibile realizzare delle armadiature basse che seguano il profilo della pendenza della copertura, corredate da cassettoni o ante scorrevoli per facilitare l’apertura e l’utilizzo. In questo modo, lo spazio fruibile maggiormente in altezza sarà libero da ingombri e massimizzato quello non vivibile;

cm: è possibile realizzare delle che seguano il profilo della pendenza della copertura, corredate da cassettoni o ante scorrevoli per facilitare l’apertura e l’utilizzo. In questo modo, lo spazio fruibile maggiormente in altezza sarà libero da ingombri e massimizzato quello non vivibile; spazio lettura : un tappeto e una serie di mensole che corrono lungo la parete ricche di libri sono ideali per sfruttare anche una zona bassa della mansarda;

: un e una serie di che corrono lungo la parete ricche di sono ideali per sfruttare anche una zona bassa della mansarda; finestre : gli infissi ad angolo per la mansarda permettono di garantire superficie maggiorata in altezza e copertura vetrata piana e verticale per ampliare lo spazio vivibile;

: gli per la mansarda permettono di garantire superficie maggiorata in altezza e copertura vetrata piana e verticale per ampliare lo spazio vivibile; specchi : quando la mansarda è caratterizzata da piccole dimensioni, disporre superfici specchiate lungo il lato lungo permetterà di moltiplicare visivamente lo spazio;

: quando la mansarda è caratterizzata da piccole dimensioni, disporre lungo il lato lungo permetterà di moltiplicare visivamente lo spazio; colori: fondamentale, creare spazi luminosi e aperti anche tramite i colori. Bianchi, ghiaccio e toni pastello saranno le tonalità da prediligere per evitare che si creino spazi bui e angusti.

Idee per realizzare un armadio nel sottotetto