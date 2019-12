Arredare bene una mansarda si può: scopri come!

I consigli dell’esperto per progettare una cucina in mansarda

Sfruttare le potenzialità del sottotetto non è facile quando si ha a che fare con il progetto della cucina in mansarda . Praticità ed estetica devono convivere per realizzare un ambiente confortevole. Ecco 5 idee da copiare:

Come arredare la camera da letto in mansarda

Nella mansarda in foto non mancano elementi decor e originali, né tanto meno intimità e comfort.

Per arredare la camera da letto in mansarda vi proponiamo 5 consigli strategici :

4 idee per progettare un bagno in mansarda

Idee per un bagno in mansarda

Piccolo e confortevole, così può essere il bagno in mansarda se progettato con cura utilizzando soluzioni intelligenti atte a sfruttare al meglio la pendenza del tetto. Vediamo quali sono i consigli dell’esperto per progettare in modo furbo un bagno nel sottotetto:

5 idee per arredare una mansarda piccola e bassa

3 errori da evitare nel progetto d’arredo della mansarda

Quali mobili per una mansarda con travi a vista

Non sempre è facile scegliere l’arredo per la mansarda con travi a vista, in quanto l’orditura, l’essenza del legno e le finiture del tetto ci suggerisco specifici stili d’arredo.

Individuiamo tre situazioni tipo:

mansarda con travi in legno sbiancato

sottotetto in legno naturale e tavolato

tetto con travi e pianellato

Nel primo caso ci troviamo davanti a un ambiente in stile nordico e moderno, da arricchire con mobili per mansarda essenziali. Un soffitto in legno naturale ci permette libera scelta di arredi, essendo una base neutra su cui lavorare. Il tetto in massello e pianelle in cotto ispira un contesto rustico e tradizionale, da completare con arredi per mansarda antichi, classici e romantici, oppure con soluzioni più minimali e contemporanee, come in foto, in contrasto con l'architettura storica della casa.