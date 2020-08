Idee utili per progettare l'arredo in mansarda

5 errori da evitare nella progettazione di una mansarda

Dividere gli spazi in modo intelligente

Per arredare la mansarda nel modo migliore è fondamentale dividere gli spazi in modo intelligente affinché l’ambiente risulti gradevole e funzionale: per fare questo, è preferibile disporre l’accesso dall’esterno in zona giorno, libera da muri e divisioni per gli ambienti cucina e salotto.

Realizzare meno chiusure e separazioni possibili permetterà di ottenere spazi ariosi, luminosi e che rendano la sensazione di maggior grandezza rispetto a quanto in realtà non siano: ad esempio, la zona giorno e la cucina insieme renderanno un ambiente open space molto più vivibile rispetto ai due spazi distinti.

Inoltre, cercare di separare gli ambienti giorno e notte in modo da ottenere differenti altezze in entrambi per poter arredare e sistemare al meglio affinché si renda l’ambiente sfruttabile massimizzandone lo spazio in ogni quota: nel caso di coperture molto inclinate o altezze penalizzanti, è possibile ottenere maggiore spazio vivibile utilizzando vetrate verticali e orizzontali che garantiscano maggiore spazio fruibile.

Per la separazione tra ambiente living e zona notte è importante evitare sprechi di spazio.

Suddividendo i due ambienti è possibile utilizzare un’area comune di accesso alle camere da letto che può essere anche sfruttata come antibagno, per evitare l’ingresso erroneo della sala da bagno direttamente sulla zona giorno.

Inoltre, separate le due aree giorno e notte al fine di ottenere due camere da letto è bene suddividere l’ambiente creando una divisione dal colmo avendo così due stanze che garantiscano altezze adeguate sia per la deambulazione sia per la disposizione di eventuali arredi.

Inoltre, è importante nell’arredamento della mansarda, dedicare più spazio possibile ai mobili sfruttando la parte bassa della copertura al fine di alzare l’altezza vivibile e permettere di avere comunque molto spazio utile in termini di contenimento.