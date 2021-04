Stile scandinavo e colori pastello per l'attico a Kiev

Ambienti colorati e luminosi in stile scandinavo

Lo stile scandinavo è fra le più moderne, ma anche affascinanti declinazioni dell’ interior design . Perché esprime perfettamente quel minimalismo e quell’essenzialità oggi tanto in voga, per mezzo di arredi dalle forme semplici e leggere , ma al tempo stesso è il risultato di studiati contrasti cromatici , della scelta di materiali naturali – legno in primis – e soluzioni che attribuiscono anche alla luce un ruolo di primo piano. Una casa arredata in stile scandinavo è priva di fronzoli ed elementi superflui, eppure calda e accogliente. Qui vogliamo puntare i riflettori su un esempio davvero degno di nota: l'attico Zefir situato nel centro storico di Kiev , in Ucraina. Più precisamente si trova nel quartiere residenziale Lvivsky , all'ultimo piano di uno di sette edifici che sono stati costruiti di recente, ma riprendono alcuni fra gli elementi peculiari dell'architettura storica ucraina, in primis i tetti con falde dall'elevata pendenza. Il proprietario dell'attico Zefir è un giovane creativo dai gusti eclettici, un make up artist di professione che ha deciso di commissionare la progettazione degli interni allo studio HB Interiors : “Abbiamo dato vita – ha spiegato l’architetto Nadiya Shulha - a spazi colorati e luminosi che potessero incontrare i suoi gusti ma anche le sue esigenze professionali”. Osserviamo da vicino, dunque, questa splendida casa.

La valorizzazione della luce naturale

Lo stile scandinavo attribuisce la medesima importanza alla funzionalità e all’ estetica . Pensiamo per un attimo ai Paesi del Nord Europa, a quelle temperature rigide, ai paesaggi splendidi ma anche per certi versi ostili: forte quanto comprensibile è l’esigenza di abitare in case che siano rifugi a tutti gli effetti . Accoglienti, pratiche, belle. L’armonia visiva e il desiderio di concretizzare al meglio i principi ergonomici sono quindi alla base del progetto messo a punto dallo studio HB Interiors per l’attico Zefir di Kiev , insieme alla valorizzazione della luce sia naturale che artificiale . Anzi, è ancora più esatto dire proprio quella naturale è stata considerata un punto di riferimento per la scelta delle soluzioni di interior design. Ma procediamo per gradi. Sul tetto a falda sono state installate ampie finestre Fakro che ne coprono l’intera altezza e consentono da una parte di massimizzare l’ingresso dei raggi solari e dall’altra di mettere in risalto superfici e arredi. Nel soggiorno e nello studio ce ne sono diverse; nella camera da letto ce n’è una, la cui forma è stata ripresa in un decoro geometrico che copre tutto il soffitto. In questo modo è stato possibile ottenere una sensazione di movimento che dona maggiore carattere, ma anche originalità, alla stanza. “Ritengo – ha spiegato l’architetto Shulha - che le finestre da tetto conferiscano agli interni una spiccata individualità che aspetta solo di essere esaltata a seconda delle esigenze e delle inclinazioni degli abitanti”. Nell’attico Zefir se ne contano, complessivamente, ben 9. Sono tutti serramenti a bilico Fakro FTP-V , realizzati in legno di pino rifinito con due mani di vernice acrilica nonché dotati di cerniere poste a metà altezza.

La scelta dei colori e degli arredi

Grazie alle finestre a bilico Fakro FTP-V, la luce naturale che entra nell’attico Zefir viene sfruttata al massimo. Ed è anche una sorta di riflettore puntato sui colori e sull’arredamento in stile scandinavo che caratterizzano questa abitazione.



È disposta su due livelli, ma non molto ampia. La planimetria è semplice e i locali sono di differente metratura. Per le pareti del living è stato scelto il bianco (fatta eccezione per una piccola porzione, decorata in un modo decisamente originale), che caratterizza anche la cucina angolare a vista in legno, il cui piano lavoro è però nelle sue tonalità naturali.



Il bianco, si sa, rende gli ambienti ancora più luminosi e ariosi, facendoli inoltre sembrare più estesi di quanto non siano in realtà. Sempre per quanto riguarda la zona giorno, le altre tonalità protagoniste sono due pastelli, cioè il rosa e l’azzurro, che con la loro delicatezza veicolano un senso di benessere.



Nella camera da letto ecco invece colori più decisi: grigio e viola (ma non troppo intenso) per le pareti, grigio anche per il letto e il soffitto, bianco per l’armadio. Eppure l’insieme risulta, come potete vedere, tutt’altro che cupo: merito degli equilibri perfettamente studiati, dei giochi cromatici, delle ampie finestre.



Nello studio del make up artist, proprietario dell’attico che stiamo esplorando, ritroviamo le pareti candide; il nero e il legno nelle sue sfumature naturali, invece, caratterizzano gli arredi. E il legno, evidentemente, è ovunque. Non avrebbe potuto essere altrimenti, considerate le scelte (più che azzeccate) stilistiche.

Invitiamo a notare come in tutti gli ambienti sia stata applicata la regola del less is more: pochi mobili, solo quelli essenziali.