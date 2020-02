Ecco come arredare un bilocale senza fare errori

3 idee intelligenti per arredare un bilocale

Zona giorno e zona notte confinate in due stanze, è questa la situazione “critica” di chi deve arredare un bilocale . Abbiamo a che fare con poco spazio da organizzare magistralmente. Con la gallery ti offriamo 3 idee per rendere perfetto il miniappartamento :

Come rendere vivibile un bilocale di 50 mq

Il dislivello è sfruttato come elemento contenitore

Come rendere confortevole, bello e pratico un appartamento di soli 50 mq? Serve un sapiente uso degli spazi unito alla scelta degli arredi giusti. Ecco i nostri consigli pratici:

Come arredare il bilocale spendendo poco

É possibile arredare un bilocale senza spendere un occhio della testa? La risposta è sì, basta optare per una di queste 2 opzioni:

adocchiare i mobili perfetti nella dimensione e nella funzione e rivolgersi a brand dell’arredo low cost per acquistarli;

per acquistarli; chi ha mani abili e tempo a disposizione, può procurarsi tutto il materiale da uno dei tanti colossi del fai da te e realizzare pezzi d’arredo hand made .

Prima però occorre un attento studio della casa per non sbagliare collocazione, tipo e numero dei mobili (che vanno ridotti all’essenziale), tenendo sottocchio sia l'incidenza della luce naturale su superfici e arredi, che la pratica e fluida percorrenza degli spazi.

In foto il living è arredato con il divano letto Vimle (€ 949) e con il set di 3 tavolini Granboda (€ 60), tutto di Ikea.