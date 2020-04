Quali mobili per una zona notte di piccole dimensioni

Che tipo di mobili scegliere

Quali colori preferire? La nostra selezione

Il bianco, in tutte le sue nuance, è certamente il colore evergreen per rendere meno “pensate” l’arredo di una camera di dimensioni minime, ma non per forza dobbiamo essere costretti al total white se non amiamo il minimalismo estremo. Vi proponiamo 3 alternative non banali per dare colore/calore all’ambiente!

Puntare sulla personalizzazione degli spazi. È possibile rendere ancora più intima la stanza con pareti tappezzate di stampe e ricordi fotografici dall’indiscusso effetto decor. Il consiglio furbo? Utilizzare un unico colore come filo conduttore. Nell’immagine il motivo dominanti è il classico binomio bianco/nero.

Vestire le pareti di blu o di verde, scegliendo le sfumature di maggiore tendenza, come il Classic blue (Pantone) o il Tranquil Dawn (Dulux), due tinte eleganti, avvolgenti e rilassanti. Se osare sino a questi livelli non fa per voi, ottimo dedicare questi cromatismi all’insieme dei complementi d’arredo e delle decorazioni, lasciando il resto dell’ambiente neutro.

Se ancora non vi abbiamo convinto e il bianco rimane sempre la vostra scelta preferita, vi suggeriamo di “scaldarlo” con del grigio, del nero, o con dei metalli come l’oro o il rame, mixando non solo i colori ma anche stoffe e materiali, che hanno un modo tutto personale di riflettere o assorbire la luce.

E a proposito di illuminazione, che non va mai sottovalutata, ricordiamo poi che la resa cromatica della stanza è data soprattutto dalla fonte di luce che penetra dalla finestra o fornitaci dalle lampade interne.