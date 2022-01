Scopri quali sono i bonus casa per il nuovo anno

Redazione - 21 maggio 2013

Bonus ristrutturazione: novità e regole per il 2022

La nuova legge di bilancio 2022, appena approvata, prevede importanti novità per quanto riguarda i bonus edilizi, le agevolazioni fiscali concesse per interventi finalizzati a manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Alcuni provvedimenti già esistenti si sono visti confermare anche il per il nuovo anno, mentre altri sono stati introdotti per la prima volta. È il caso, ad esempio, della nuova agevolazione per l‘abbattimento delle barriere architettoniche. Non ci sono novità rispetto alle modalità di fruizione del bonus, che potrà essere riscosso in diversi modi: l’utilizzo diretto della detrazione d’imposta , da ripartire in 10 quote annuali dallo stesso valore;

, da ripartire in 10 quote annuali dallo stesso valore; la cessione del credito ;

; lo sconto in fattura.

Riduzione al 60% per il bonus facciate

L’aliquota relativa al bonus facciate risulta meno generosa rispetto all’anno scorso passando dal 90 % al 60 % . Rimangono invece invariati gli interventi che garantiscono il diritto al bonus, ossia quelli finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici che si trovano nelle zone A e B, secondo la normativa regionale o comunale. In particolare, gli interventi possono riguardare la semplice pulitura e tinteggiatura delle pareti o dei balconi, miglioramenti dal punto di vista termico delle strutture opache della facciata o che interessano il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva.

Superbonus 110%: cosa cambia con la manovra

Viene rinnovato il termine ultimo per la conclusione dei lavori atti a beneficiare del superbonus 110%, riguardante interventi in ambito di efficienza energetica, messa in sicurezza statica, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. La nuova data limite è fissata al 30 giugno 2022, con deroghe specifiche per particolari categorie: per interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari la detrazione è usufruibile fino al 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati eseguiti almeno il 30% dei lavori;

la detrazione è usufruibile fino al 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati eseguiti almeno il 30% dei lavori; nelle aree colpite da terremoti dopo il 2009 il bonus è confermato fino al 2025;

dopo il 2009 il bonus è confermato fino al 2025; per i condomini, gli IACP, e gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario la detrazione è pari al 110% fino al 31 dicembre2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Nuovo Bonus 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche

È la novità di quest’anno: la detrazione fiscale del 75% per la sostituzione di impianti funzionali a eliminare le barriere architettoniche o direttamente le barriere stesse di interi edifici o di singole unità immobiliari già esistenti. Vi sono dei limiti di spesa che dipendono dal numero di unità immobiliari all’interno dell’edificio. Per ville unifamiliari e singole unità all’interno di un edificio il tetto massimo è di 50 mila euro ;

; per edifici fino a 8 unità il limite massimo è di 40 mila euro ;

; infine, per edifici con più di 8 unità il limite si attesta a 30 mila euro. La detrazione avviene attraverso cinque quote annuali costanti, da riportare nella dichiarazione dei redditi. La detrazione avviene attraverso cinque quote annuali costanti, da riportare nella dichiarazione dei redditi.

La proroga dell'Ecobonus e le novità

Anche l’agevolazione per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di un edificio esistente ottiene il via libera alla proroga fino al 31 dicembre 2024. Nello specifico, una detrazione del 50% spetta a lavori quali la sostituzione di finestre e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa e caldaie a condensazione. L’aliquota può arrivare al 65% per lavori riguardanti pompe di calore, sistemi di building automation, collettori solari, scaldacqua a pompa di calore o generatori ibridi. Un’ulteriore riduzione, tra il 70% e l’85% è prevista per gli interventi di tipo condominiale, a seconda che, di pari passo con l’efficientamento energetico, vi sia una riduzione del rischio sismico per edifici situate nelle zone sismiche 1, 2 o 3.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2022

Si tratta della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di grandi mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, destinati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione e da ripartire, tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali dello stesso importo. Il limite massimo di spesa detraibile, che nel 2021 era di 16mila euro, scende a 10mila euro nel 2022 e a 5mila nel 2023 e nel 2024. Tale limite è da considerarsi al netto delle spese sostenute l’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione, se questo corrisponde all’anno di inizio dei lavori di ristrutturazione.

Bonus idrico e bonus acqua potabile 2022

Prevede una proroga fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta al 50% per promuovere il risparmio di acqua in casa nell’ottica di un utilizzo più responsabile e che riduca il consumo di plastica domestico. L’agevolazione all’acquisto riguarda l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua, la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, a condizione che non superino una portata di 6 litri al minuto oppure soffioni e colonne doccia con portate minori di 9 litri al minuto. L’incentivo non può superare, in ogni caso, i 1000 euro.

Bonus Verde fino al 2024: come funziona la proroga

Consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, costruzione di recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi o per l’esecuzione di coperture a verde e giardini pensili. Non rientrano nella categoria le opere di manutenzione ordinaria o l’acquisto di attrezzature di manutenzione dei giardini. Sarà possibile richiedere il bonus fino al 31 dicembre 2024, con un tetto massimo di 1800 euro per immobile (il 36% del limite massimo fissato a 5mila euro), da rimborsarsi in 10 anni attraverso rate annuali di pari importo.

Cessione credito e sconto in fattura