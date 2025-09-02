Bonus elettrodomestici: novità in arrivo da conoscere

Quando partirà il Bonus elettrodomestici 2025

Il tanto atteso Bonus elettrodomestici avrebbe dovuto entrare in vigore nel mese di settembre secondo la notizie diffuse dalla stampa, con un ritardo di nove mesi rispetto all'inizio dell'anno. Tuttavia, l'attuazione potrebbe slittare verso la fine del 2025. Solo quando il Ministro delle Finanze garantirà le coperture, il governo comunicherà che si può procedere con la domanda.



Non essendoci ancora una data non è possibile in alcun modo avviare la procedura. Inoltre, l'assenza del click day che era stato previsto avrà come conseguenza che chi ha già acquistato un elettrodomestico durante l'anno non potrà essere rimborsato.



Non appena il decreto sarà approvato vi avviseremo! I tempi stretti e la durata breve della misura richiedono sollecitutide da parte vostra per non perdere questa opportunità.