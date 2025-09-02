Bonus elettrodomestici: novità in arrivo da conoscere

Redazione - 02 settembre 202502 settembre 2025
Bonus Elettrodomestici: guida completa a requisiti, importi detraibili e consigli pratici per scegliere gli elettrodomestici giusti e risparmiare.
Il Bonus elettrodomestici è di fatto uno sconto che viene applicato al consumatore direttamente al momento dell'acquisto di grandi elettrodomestici. La procedura è rapida: un’occasione concreta da cogliere al volo.
Il tanto atteso Bonus elettrodomestici avrebbe dovuto entrare in vigore nel mese di settembre secondo la notizie diffuse dalla stampa, con un ritardo di nove mesi rispetto all'inizio dell'anno. Tuttavia, l'attuazione potrebbe slittare verso la fine del 2025. Solo quando il Ministro delle Finanze garantirà le coperture, il governo comunicherà che si può procedere con la domanda.
Non essendoci ancora una data non è possibile in alcun modo avviare la procedura. Inoltre, l'assenza del click day che era stato previsto avrà come conseguenza che chi ha già acquistato un elettrodomestico durante l'anno non potrà essere rimborsato.
Non appena il decreto sarà approvato vi avviseremo! I tempi stretti e la durata breve della misura richiedono sollecitutide da parte vostra per non perdere questa opportunità.
Ecco i passaggi da seguire per richiedere il Bonus Elettrodomestici:
Il Bonus elettrodomestici riguarda frigoriferi, forni, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, cappe e piani cottura, se conformi agli standard europei. La nuova classe energetica si suddivide in una scala che va dalla A alla G. Ti consigliamo di scegliere elettrodomestici in classe A: sono efficienti e le tue bollette saranno più leggere. Ecco qualche novità:
Per quanto riguarda il Bonus elettrodomestici in molti si fanno domande e si aspettano risposte semplici e affidabili. Eccone alcuni esempi, corredate dalle nostre risposte: