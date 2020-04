Scegli con noi la carta da parati per il bagno

Redazione - 07 settembre 2017

4 buoni motivi per mettere in bagno la carta da parati

La carta da parati è tornata di moda ormai da qualche anno. E grazie alle più avanzate tecnologie, alle più evolute tecniche di lavorazione, l’offerta si è notevolmente arricchita e le proposte sono qualitativamente ed esteticamente di gran lunga superiori rispetto al passato: basti pensare, ad esempio, alle grafiche 3D. Ma attenzione.



Se prima la carta da parati veniva utilizzata soltanto nella zona notte, soprattutto nelle camerette, oggi ha varcato la soglia del living, della cucina e perfino del bagno. E a proposito di quest’ultimo ambiente, una simile scelta è giustificata da 4 ottimi motivi.



Innanzi tutto, la wallpaper non teme più l’umidità come prima e anzi, nella maggior parte dei casi, è sia impermeabile che lavabile. In secondo luogo, permette di rendere più originale, personalizzare e anche far sembrare più grande il locale in questione.



Terzo, costa molto meno delle piastrelle e non richiede interventi murari, anzi la posa è talmente semplice che chi possiede una buona manualità può anche far da sé, evitando di rivolgersi a professionisti. Infine, si può sostituire in qualsiasi momento, quindi cambiare il look del bagno diventa un (economico) gioco da ragazzi.

Che manutenzione richiede questo tipo di rivestimento

Doverosa premessa: per il bagno si sceglie, generalmente, la carta da parati in TNT (tessuto non tessuto), quella vinilica e quella in fibra di vetro. La pulizia e manutenzione della prima è di una semplicità disarmante; basta infatti spolverarla con regolarità e poi passare sulla superficie un po’ di detergente, servendosi di un panno inumidito. Vanno bene il sapone di Marsiglia e qualsiasi altro prodotto delicato.



La carta vinilica è lavabile, quindi anche in questo caso sono sufficienti uno straccio, un secchio pieno di acqua e un detergente non aggressivo. Per eventuali macchie suggeriamo di provare con un po’ di talco, ma facciamo anche presente che esistono prodotti specifici (diversi spray, per esempio, e la cosiddetta “gomma magica”).



La carta in fibra di vetro è igienica e molto resistente, ma ricordate: non tollera detergenti che contengano forti solventi oppure alcool. In tutti i casi, comunque, badate a non scolorire le stampe della vostra wallpaper.

Condizioni necessarie per potere rivestire le pareti del bagno con carta da parati

Se è vero che la carta da parati è adatta anche al bagno, un’altra cosa vera è che devono sussistere determinate condizioni per poter procedere con la posa. Innanzi tutto è necessario che le pareti siano perfettamente pulite e asciutte.



In secondo luogo occorre levigare bene i muri con della carta vetrata, dopo aver eliminato con lo stucco eventuali buchi, crepe e fenditure. È possibile applicare la carta da parata sulle piastrelle già esistenti, però bisogna prima preparare un fondo rasante (ci sono prodotti ad hoc reperibili in commercio con facilità, per esempio nelle ferramenta) affinché le superfici risultino lisce e uniformi.



Si tenga presente, inoltre, che non tutte le carte da parati sono indicate per il bagno: chiedete informazioni al rivenditore da voi scelto e accertatevi di fare l’acquisto giusto.

I motivi di moda per la carta da parati in bagno