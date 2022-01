I nuovi modelli di carta da parati di design

Come scegliere la giusta carta da parati di design

Quando vogliamo arredare i nostri appartamenti in modo moderno e creativo, una soluzione efficace è rappresentata dall'uso della carta da parati di design. Le possibilità sono infinite per disegno pittorico, per tessuti e per proprietà intrinseche del materiale stesso. La scelta è legata in primis a in quale ambiente della casa vogliamo inserire la decorazione.



Generalmente si opta per una parete che rappresenta il fulcro creativo di tutta la stanza, dove poi andranno a rotazione ad inserirsi tutti gli altri complementi d’arredo sulle stesse cromie e texture. Il tendaggio deve essere semplice a livello di combinazioni di colori e stampe, in modo tale da far risaltare la parete, senza sovraccaricare la stanza con due carte da parati diverse o due pareti differenti. È molto indicata per il living, ma trova spazio anche per decorare cucine e bagni.