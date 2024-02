Scegli la carta da parati migliore per i tuoi ambienti

Scopri i diversi tipi di carta da parati

Scegli la carta da parati ideale per ogni stanza

Quando scegli la carta da parati, oltre all'aspetto grafico e ai colori, è fondamentale considerare il tipo di materiale più adatto in base agli ambienti della tua casa.

In spazi come il bagno o la cucina, dove le condizioni di umidità possono essere particolarmente intense, è fondamentale optare per un prodotto resistente all'acqua. I materiali più indicati per questo tipo di situazioni sono il tessuto non tessuto, il vinile e la fibra di vetro; quest'ultima è ideale come paraschizzi, resistendo a temperature elevate dietro i fuochi e può essere utilizzata anche per rivestire la parete della doccia e della vasca.

Per quanto riguarda soggiorni e camere da letto, le tipologie in tessuto non tessuto sono le più indicate, offrono la possibilità di utilizzare grafiche speciali e vellutate che creano un effetto artistico ed equilibrato nell'ambiente.

Grazie alla loro composizione mista di vinile e tessuto, offrono il giusto supporto e resistenza, combinati con una finitura lavabile e un tocco confortevole.

Foili, di Instabilelab, è una carta da parati con motivi floreali declinabile su diversi supporti, tra cui Fibratex di fibra di vetro, utilizzabile anche in ambienti umidi come bagni, cucine e su pareti a contatto con l’acqua, come la parete del box doccia o della vasca.

Carta da parati Ardeidae di Sartoria: la collezione Wallpapers si sviluppa su carte TNT a rivestimento vinilico, una carta dall’animo eco PVC free e una FIBERGLASS utilizzabile in zone umide.‎

Blue Deep di Spaghetti Wall è una carta da parati panoramica tropicale, tutte le grafiche a catalogo possono essere stampate su diversi materiali.‎