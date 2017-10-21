- 16 aprile 2026

  1. HOME
  2. Ristrutturare Casa
  3. Carta da Parati
  4. Come togliere la carta da parati

Come togliere la carta da parati

Se desideri cambiare il look di una stanza e ti interessa sapere come togliere la carta da parati ecco la nostra guida su come procedere, passo dopo passo.

  1. Cos'è il test dello strappo
  2. Preparazione dell'ambiente e degli attrezzi necessari
  3. Tabella con tecniche e tempi di posa a seconda del materiale
  4. Come togliere la carta da parati: tecnica di rimozione e pulizia
  5. Ripristino del muro dopo aver tolto la carta da parati
  6. Domande frequenti su come togliere la carta da parati

- 16 aprile 2026

Cos'è il test dello strappo

Rimuovere la vecchia tappezzeria è un passaggio essenziale per rinnovare l'aspetto di una stanza. Permette di ottenere una superficie pulita e uniforme, ideale per la tinteggiatura oppure per applicare un nuovo supporto. 

Non tutte le carte da parati si tolgono allo stesso modo. Identificare il materiale ti farà risparmiare tempo. Cosa fare:

  • Usa una spatolina metallica o un taglierino per sollevare un angolo della carta in un punto poco visibile e prova a tirare. Se il telo viene via facilmente è carta rimovibile adesiva o in tessuto non tessuto.
  • Se si stacca solo uno strato plastico lasciando una pellicola di carta sul muro, è carta vinilica. Se la carta si lacera in piccoli pezzi è una vecchia carta in cellulosa. 

Preparazione dell'ambiente e degli attrezzi necessari

  • Prima di iniziare i lavori sposta i mobili al centro della stanza e coprili con teli in plastica per proteggerli dalla polvere.
  • Proteggi anche il pavimento fissando i teli al battiscopa con nastro carta.
  • Stacca la corrente elettrica generale e rimuovi le mascherine delle prese, coprendo i fili con nastro adesivo per evitare infiltrazioni di liquidi.

Checklist degli attrezzi necessari per togliere la carta da parati:

  • Una scala: per raggiungere i punti più alti.
  • Spruzzatore: per nebulizzare acqua e solvente in modo uniforme.
  • Spatole metalliche: una stretta per rimuovere i dettagli e una larga per superfici estese.
  • Secchio e pennellessa: per preparare e stendere abbondante soluzione dove necessario.
  • Guanti in gomma, mascherina e occhiali protettivi: da indossare durante l'uso di prodotti chimici.
  • Carta vetrata fine: per eliminare gli eventuali residui di colla.
  • Stucco e una piccola spatola: per livellare il muro a lavoro finito.

Tabella con tecniche e tempi di posa a seconda del materiale

Tipologia Parato Metodo di Rimozione Professionale Tempo / Note Tecniche
Cellulosa (Tradizionale) Bagnatura con acqua calda e distaccante liquido a base di tensioattivi. 15-20 min. (Deve saturare il supporto)
TNT (Tessuto non Tessuto) Rimozione meccanica a secco. Si tira il lembo dal basso verso l'alto. Immediato. Non bagnare prima del distacco.
Vinilica (Fondo Carta) Rimozione a secco dello strato in PVC. Bagnatura del fondo cartaceo residuo con solvente. 10 min. (Per il residuo cartaceo)
Fibra di Vetro Uso di vapore ad alta pressione o sverniciatori chimici. Spesso richiede carteggiatura. 30+ min. (Estrema resistenza)
Adesiva (PVC) Vapore per ammorbidire l'adesivo acrilico e trazione lenta. Variabile. Pulizia residui con acquaragia o solvente.

Come togliere la carta da parati: tecnica di rimozione e pulizia

Una volta che il prodotto chimico, l'acqua o il vapore hanno ammorbidito la colla, la carta da parati deve essere rimossa meccanicamente. Cosa fare:

  • Inizia dall'alto verso il basso. Infila una spatola metallica sotto il bordo della carta, mantenendola il più possibile parallela al muro per non scalfire l'intonaco. Consiglio: Lavora su piccole porzioni alla volta per evitare che l'acqua o il distaccante si asciughino prima della rimozione.

Pulizia profonda dei residui di colla:

  • Dopo aver tolto la carta da parati il muro presenterà delle tracce di vecchia colla che impedirebbero la tenuta di nuovi trattamenti. Passa una spugna abrasiva imbevuta di acqua calda e sapone neutro (o una soluzione di acqua e aceto bianco) oppure un solvente specifico. Strofina con movimenti circolari finché la parete non risulta liscia al tatto. 

Ripristino del muro dopo aver tolto la carta da parati

Questo è lo step finale per garantire che la futura tinteggiatura o la nuova carta da parati aderiscano perfettamente. Cosa fare:

  • Ispeziona la parete alla ricerca di crepe o graffi causati dalla spatola.
  • Applica dello stucco da muro con una spatola piccola per livellare le imperfezioni.
  • Quando lo stucco è asciutto carteggia con carta vetrata a grana fine (P120 o P180).
  • Applica una mano di primer fissativo per uniformare la porosità della parete. 
  • A questo punto potrai pensare a come pitturare le pareti di casa oppure, se preferisci, scegliere una carta da parati moderna per soggiorno di tendenza.

Domande frequenti su come togliere la carta da parati

  • Come posso rimuovere i residui di colla ostinati dalle pareti?
    Per eliminare i residui tenaci è consigliabile una soluzione di acqua tiepida e aceto o un distaccante chimico specifico. Applicare il prodotto con una spugna, lasciare agire per 15 minuti e raschiare con una spatola liscia. Arredamento.it suggerisce di agire con delicatezza per evitare graffi profondi sull'intonaco.
  • Cosa serve per togliere la carta da parati in vinile?
    La carta vinilica è impermeabile, quindi richiede prima una perforazione con un rullo chiodato. Questo passaggio permette all'acqua o al vapore di raggiungere lo strato adesivo. Utilizzare strumenti di qualità garantisce un risultato impeccabile 
  • È possibile rimuovere la carta da parati senza l'uso di prodotti chimici?
    Certamente, l'uso di un pulitore a vapore è una soluzione ecologica al 100%. Il vapore scioglie la colla in modo naturale, rendendo l'operazione sicura per l'ambiente domestico e ideale per chi soffre di allergie a solventi chimici aggressivi.
  • Quali precauzioni prendere prima di iniziare il lavoro?
    Prima di bagnare le pareti è fondamentale staccare la corrente elettrica e coprire prese e interruttori con nastro isolante. Proteggere il pavimento con teli di plastica evita che l'acqua e i residui di colla rovinino le superfici. La sicurezza è il primo passo per un restyling di successo.
  • Come trattare il muro dopo aver tolto la carta da parati?
    Una volta rimossa la carta bisogna pulire il muro per eliminare ogni traccia di adesivo e polvere. Se notate crepe o fori è necessario utilizzare dello stucco per rasare la superficie. Dopo l'asciugatura completa, il muro sarà pronto per una nuova tinteggiatura o carta moderna.
  • Quanto tempo occorre per liberare una stanza intera dalla carta da parati?
    Il tempo varia in base al tipo di suppoto e alla metratura, ma generalmente una stanza media richiede circa 4-6 ore con gli strumenti giusti. L'utilizzo di tecnologie a vapore riduce drasticamente queste tempistiche, permettendo di completare il lavoro con molta meno fatica fisica rispetto alla raschiatura manuale.

Leggi gli altri Articoli correlati:

Sfoglia i cataloghi: