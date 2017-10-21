Redazione - 21 ottobre 201716 aprile 2026
Come togliere la carta da parati
Se desideri cambiare il look di una stanza e ti interessa sapere come togliere la carta da parati ecco la nostra guida su come procedere, passo dopo passo.
Redazione - 21 ottobre 201716 aprile 2026
Cos'è il test dello strappo
Rimuovere la vecchia tappezzeria è un passaggio essenziale per rinnovare l'aspetto di una stanza. Permette di ottenere una superficie pulita e uniforme, ideale per la tinteggiatura oppure per applicare un nuovo supporto.
Non tutte le carte da parati si tolgono allo stesso modo. Identificare il materiale ti farà risparmiare tempo. Cosa fare:
- Usa una spatolina metallica o un taglierino per sollevare un angolo della carta in un punto poco visibile e prova a tirare. Se il telo viene via facilmente è carta rimovibile adesiva o in tessuto non tessuto.
- Se si stacca solo uno strato plastico lasciando una pellicola di carta sul muro, è carta vinilica. Se la carta si lacera in piccoli pezzi è una vecchia carta in cellulosa.
Preparazione dell'ambiente e degli attrezzi necessari
- Prima di iniziare i lavori sposta i mobili al centro della stanza e coprili con teli in plastica per proteggerli dalla polvere.
- Proteggi anche il pavimento fissando i teli al battiscopa con nastro carta.
- Stacca la corrente elettrica generale e rimuovi le mascherine delle prese, coprendo i fili con nastro adesivo per evitare infiltrazioni di liquidi.
Checklist degli attrezzi necessari per togliere la carta da parati:
- Una scala: per raggiungere i punti più alti.
- Spruzzatore: per nebulizzare acqua e solvente in modo uniforme.
- Spatole metalliche: una stretta per rimuovere i dettagli e una larga per superfici estese.
- Secchio e pennellessa: per preparare e stendere abbondante soluzione dove necessario.
- Guanti in gomma, mascherina e occhiali protettivi: da indossare durante l'uso di prodotti chimici.
- Carta vetrata fine: per eliminare gli eventuali residui di colla.
- Stucco e una piccola spatola: per livellare il muro a lavoro finito.
Tabella con tecniche e tempi di posa a seconda del materiale
|Tipologia Parato
|Metodo di Rimozione Professionale
|Tempo / Note Tecniche
|Cellulosa (Tradizionale)
|Bagnatura con acqua calda e distaccante liquido a base di tensioattivi.
|15-20 min. (Deve saturare il supporto)
|TNT (Tessuto non Tessuto)
|Rimozione meccanica a secco. Si tira il lembo dal basso verso l'alto.
|Immediato. Non bagnare prima del distacco.
|Vinilica (Fondo Carta)
|Rimozione a secco dello strato in PVC. Bagnatura del fondo cartaceo residuo con solvente.
|10 min. (Per il residuo cartaceo)
|Fibra di Vetro
|Uso di vapore ad alta pressione o sverniciatori chimici. Spesso richiede carteggiatura.
|30+ min. (Estrema resistenza)
|Adesiva (PVC)
|Vapore per ammorbidire l'adesivo acrilico e trazione lenta.
|Variabile. Pulizia residui con acquaragia o solvente.
Come togliere la carta da parati: tecnica di rimozione e pulizia
Una volta che il prodotto chimico, l'acqua o il vapore hanno ammorbidito la colla, la carta da parati deve essere rimossa meccanicamente. Cosa fare:
- Inizia dall'alto verso il basso. Infila una spatola metallica sotto il bordo della carta, mantenendola il più possibile parallela al muro per non scalfire l'intonaco. Consiglio: Lavora su piccole porzioni alla volta per evitare che l'acqua o il distaccante si asciughino prima della rimozione.
Pulizia profonda dei residui di colla:
- Dopo aver tolto la carta da parati il muro presenterà delle tracce di vecchia colla che impedirebbero la tenuta di nuovi trattamenti. Passa una spugna abrasiva imbevuta di acqua calda e sapone neutro (o una soluzione di acqua e aceto bianco) oppure un solvente specifico. Strofina con movimenti circolari finché la parete non risulta liscia al tatto.
Ripristino del muro dopo aver tolto la carta da parati
Questo è lo step finale per garantire che la futura tinteggiatura o la nuova carta da parati aderiscano perfettamente. Cosa fare:
- Ispeziona la parete alla ricerca di crepe o graffi causati dalla spatola.
- Applica dello stucco da muro con una spatola piccola per livellare le imperfezioni.
- Quando lo stucco è asciutto carteggia con carta vetrata a grana fine (P120 o P180).
- Applica una mano di primer fissativo per uniformare la porosità della parete.
- A questo punto potrai pensare a come pitturare le pareti di casa oppure, se preferisci, scegliere una carta da parati moderna per soggiorno di tendenza.
Domande frequenti su come togliere la carta da parati
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Come posso rimuovere i residui di colla ostinati dalle pareti?Per eliminare i residui tenaci è consigliabile una soluzione di acqua tiepida e aceto o un distaccante chimico specifico. Applicare il prodotto con una spugna, lasciare agire per 15 minuti e raschiare con una spatola liscia. Arredamento.it suggerisce di agire con delicatezza per evitare graffi profondi sull'intonaco.
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Cosa serve per togliere la carta da parati in vinile?La carta vinilica è impermeabile, quindi richiede prima una perforazione con un rullo chiodato. Questo passaggio permette all'acqua o al vapore di raggiungere lo strato adesivo. Utilizzare strumenti di qualità garantisce un risultato impeccabile
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È possibile rimuovere la carta da parati senza l'uso di prodotti chimici?Certamente, l'uso di un pulitore a vapore è una soluzione ecologica al 100%. Il vapore scioglie la colla in modo naturale, rendendo l'operazione sicura per l'ambiente domestico e ideale per chi soffre di allergie a solventi chimici aggressivi.
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Quali precauzioni prendere prima di iniziare il lavoro?Prima di bagnare le pareti è fondamentale staccare la corrente elettrica e coprire prese e interruttori con nastro isolante. Proteggere il pavimento con teli di plastica evita che l'acqua e i residui di colla rovinino le superfici. La sicurezza è il primo passo per un restyling di successo.
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Come trattare il muro dopo aver tolto la carta da parati?Una volta rimossa la carta bisogna pulire il muro per eliminare ogni traccia di adesivo e polvere. Se notate crepe o fori è necessario utilizzare dello stucco per rasare la superficie. Dopo l'asciugatura completa, il muro sarà pronto per una nuova tinteggiatura o carta moderna.
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Quanto tempo occorre per liberare una stanza intera dalla carta da parati?Il tempo varia in base al tipo di suppoto e alla metratura, ma generalmente una stanza media richiede circa 4-6 ore con gli strumenti giusti. L'utilizzo di tecnologie a vapore riduce drasticamente queste tempistiche, permettendo di completare il lavoro con molta meno fatica fisica rispetto alla raschiatura manuale.