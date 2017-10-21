Come togliere la carta da parati

Per eliminare i residui tenaci è consigliabile una soluzione di acqua tiepida e aceto o un distaccante chimico specifico. Applicare il prodotto con una spugna, lasciare agire per 15 minuti e raschiare con una spatola liscia. Arredamento.it suggerisce di agire con delicatezza per evitare graffi profondi sull'intonaco.

Per eliminare i residui tenaci è consigliabile una soluzione di acqua tiepida e aceto o un distaccante chimico specifico. Applicare il prodotto con una spugna, lasciare agire per 15 minuti e raschiare con una spatola liscia. Arredamento.it suggerisce di agire con delicatezza per evitare graffi profondi sull'intonaco.

Certamente, l'uso di un pulitore a vapore è una soluzione ecologica al 100%. Il vapore scioglie la colla in modo naturale, rendendo l'operazione sicura per l'ambiente domestico e ideale per chi soffre di allergie a solventi chimici aggressivi.

Certamente, l'uso di un pulitore a vapore è una soluzione ecologica al 100%. Il vapore scioglie la colla in modo naturale, rendendo l'operazione sicura per l'ambiente domestico e ideale per chi soffre di allergie a solventi chimici aggressivi.

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