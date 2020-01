Scopri le opinioni sulle case prefabbricate Norges Hus e i costi

Redazione - 04 febbraio 2016

Case prefabbricate

Considerate per molto tempo un prodotto di serie B, ovvero una soluzione “spartana” a cui ricorrere per porre rimedio all'emergenza abitativa generata dalle grandi catastrofi (terremoti e altre calamità), o in situazioni comunque marginali (villaggi vacanze, alloggi temporanei), oggi le case prefabbricate trovano numerosi e spesso entusiasti riscontri: merito del basso impatto ambientale che le caratterizza, soprattutto se sviluppate con tecnologie riconducibili all'uso del legno, della migliorata qualità estetica e dei costi relativamente contenuti. Non guasta che siano anche resistenti alle azioni sismiche.



Per il suo catalogo, il marchio estone Norges Hus ha selezionato un repertorio di tipi standard, basati sui medesimi principi costruttivi, ma tutti diversi nell'organizzazione e nell'aspetto. Le pareti interne (portanti e non portanti) vengono costruite con telaio strutturale in legno d'abete (10 cm), lana minerale e lastre di cartongesso. I solai dei piani superiori sono realizzati con telaio strutturale in legno (misure determinate dai calcoli statici), lana minerale, pannello di scaglie orientate di legno, lastre in cartongesso. Per quanto riguarda l'esterno - ovvero l'insieme di elementi che contribuiscono a differenziare i singoli "modelli" di casa, la componente più rilevante è la copertura, assemblata su telaio strutturale in legno, con travi, listelli, lana minerale, lastre di cartongesso, tegole di cemento, guaina impermeabilizzante. Per il drenaggio del tetto sono disponibili vari colori e modelli di grondaia (PVC, metallo o zinco).

Perché acquistare una casa di Norges Hus

Norges Hus è un’azienda estone specializzata nella costruzione di abitazioni prefabbricate in legno, ormai da diversi anni presente anche in Italia. Perché acquistare una di queste case? Tutte, tanto per cominciare, sono caratterizzate da un sistema a telaio con parete sandwich coibentata, per cui il coefficiente isotermico risulta molto elevato.



In secondo luogo, l’azienda può fornire il grezzo strutturale completo di cappotto, serramenti esterni, tetto e tramezzi interni; se i clienti lo desiderano, però, è possibile anche procedere con il montaggio della struttura e di conseguenza con l’installazione di tutti gli impianti e la realizzazione delle finiture interne. Non di rado Norges Hus si affida a ditte nostrane operanti sul posto.



E ancora, scegliere una di queste case bio significa spendere meno e contenere i consumi energetici; inoltre l’esecuzione dei lavori risulta molto rapida. La libertà progettuale è notevole, non esistono particolari limiti fatta eccezione per quelli riconducibili a tutte le strutture lignee.



In foto una casa da 150 mq con 3 camere da letto e 2 bagni; costa 33.900 euro + Iva.

Le opinioni sulle case prefabbricate del marchio

Nella maggior parte dei casi, chi ha acquistato una casa in legno prefabbricata Norges Hus si dichiara soddisfatto. I costi relativi all’acquisto sono molto bassi e in più considerevole è il risparmio energetico: si spende all’incirca il 60-70 per cento in meno rispetto a una casa tradizionale.



Notevole è il grado di isolamento termico e acustico e fra i pregi bisogna mettere anche la resistenza al fuoco e le proprietà antisismiche del legno. I tempi di realizzazione, inoltre, sono decisamente ridotti; non passa più di qualche settimana prima che sia tutto pronto.



Da un punto di vista estetico, l’azienda estone propone una ricca scelta e questo è un altro punto a suo favore. Gli svantaggi? Innanzi tutto, il trasporto in Italia costa 3.500 + Iva e il montaggio in Italia richiede una spesa di 6.000 euro + Iva.



Inoltre, come tutte le case in legno, anche queste richiedono – in riferimento alle parti esterne – una grande cura e una manutenzione puntuale. Aggiungiamo che l’iter per i vari allacci, in alcuni casi, si è rivelato un po’ lungo. In foto una casa da 87 mq con 2 camere da letto e 2 bagni, prezzo 28.000 euro + Iva.

Le fasce di prezzo e le tipologie proposte

Norges Hus realizza esclusivamente abitazioni monofamiliari. Villette, per intenderci meglio. In riferimento alla struttura grezza, il prezzo varia principalmente in base alle dimensioni: le case dagli 85 ai 100 mq circa costano in media 30.000 euro, quelle di estensione compresa fra i 105 e i 115 mq hanno un prezzo che varia dai 31.000 ai 37.000 euro (è sempre una media).



Per una casa di 120 mq si spendono fra i 35.000 e i 48.000 euro, per una da 200 mq non si superano i 66-67.000 euro. Chi desidera le travi a vista deve mettere in conto 10-15.000 euro in più. Il numero delle camere da letto e la presenza o meno di una veranda, naturalmente, fanno in incrementare o diminuire le cifre in ballo.



In molti chiedono informazioni più precise per quanto riguarda i tempi di consegna: variano dalle 8 alle 10 settimane.



Vi mostriamo alcuni esempi: nella prima foto vedete una casa da 105 mq con 2 camere, 1 bagno e una veranda; prezzo 30.900 euro + Iva. Nella seconda foto, ecco una casa da 134 mq con 2 camere e 2 bagni, prezzo 39.800 euro + Iva. Infine vi mostriamo una casa da 200 mq con 3 camere e 2 bagni da 65.500 eur + Iva.

I prezzi delle case Norges Hus: qualche esempio