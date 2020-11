Consigli utili a realizzare un angolo lettura in casa

In quale ambiente creare un angolo lettura

Come scegliere la poltrona perfetta

Quando si progetta un angolo lettura all’interno di casa, la poltrona perfetta non può in alcun modo mancare. Ecco allora qualche consiglio su come sceglierla:

Consigli per la scelta della giusta illuminazione

Affinchè sia garantito un comfort illuminotecnico adeguato alle azioni da svolgere all’interno dell’ambiente e soprattutto in spazi relax e lettura, è fondamentale scegliere un punto della casa che possa essere raggiunto da abbondante luce naturale e per la sera e la notte, scegliere gli apparecchi illuminanti e lampade idonei. È possibile valutare differenti tipologie di apparecchi illuminanti a partire da soluzioni da appoggio a terra , illuminazione da tavolo , applique a parete , luci a sospensione e quant’altro. La scelta più adeguata al fine di garantire sufficiente illuminazione che non renda lo spazio troppo irradiato ma garantendo luce soffusa e morbida , utile a garantire un buon supporto alla lettura è sicuramente un apparecchio da terra . Scegliere soluzioni a piantana con bracci snodati che permettano di posizionare e orientare il fascio luminoso sarà una soluzione più che adeguata. Inoltre, scegliere una soluzione che possa essere orientabile garantirà la possibilità di sistemare nella maniera più consona e adeguata la luce, direzionandola sul punto di lettura. Sistemare l’apparecchio accanto ad una comoda poltrona renderà lo spazio accogliente e un’atmosfera soft.

Altri mobili e complementi adatti

Per arricchire un angolo lettura ad hoc, è possibile andare ad aggiungere alla poltrona e alla libreria, elementi che permettano di vivere al meglio quel particolare spazio relax, come una lampada da terra oppure una da tavolo su un piano d’appoggio.

Inoltre, accostare alla poltrona un tavolino basso che possa essere anche adibito a portariviste e magari completato da un cassetto o da un ripiano sottostante, permetterà di avere un utile piano di appoggio e spazio di contenimento funzionale.

Importantissima anche la presenza di verde rigoglioso all’interno dello spazio lettura, per arricchire e ravvivare l’ambiente mediante inserimento di un ricco vaso di fiori recisi oppure una pianta come un’orchidea o un importante tronchetto a grandi foglie, utili a rendere lo spazio colorato e vivo e la mente aperta e creativa.

Anche un tappeto, magari morbido e a pelo lungo, potrebbe contribuire a rendere accogliente e caldo lo spazio che si vorrà dedicare alla lettura in zona giorno: il consiglio è sempre quello di sceglierlo valutando bene lo stile dell’arredo presente e lo spazio a disposizione per l’inserimento.

Anche la forma, tonda, quadrata, rettangolare o irregolare sarà caratterizzante dello spazio, proprio come il colore che può essere tinta unita oppure caratterizzarsi di una decorazione geometrica oppure dalle linee più morbide e artistiche.