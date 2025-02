Come scegliere le poltrone moderne da salotto

Poltrone moderne da salotto: come coordinarle col divano

La scelta del colore e rivestimento per le poltrone moderne da salotto non è solo una questione estetica, ma anche un modo per definire la personalità dello spazio. Si può armonizzare con lo stile del sofà oppure creare un contrasto interessante.

Se si desidera un effetto coordinato, il colore della poltrona dovrebbe dialogare con quello del divano. Al contrario, se l’obiettivo è far risaltare la seduta come elemento d'accento, una naunce più vivace può davvero incantare. Gioca con le trame e non con diverse fantasie.

Boolean armchair di Bonaldo completa l’omonimo divano con un design morbido e curvilineo. La base è disponibile in rovere o noce Canaletto con rivestimento in tessuto o pelle.