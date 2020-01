Poltrona massaggiante, il relax è servito

Redazione - 19 novembre 2014

Tutti i benefici di una poltrona massaggiante

La poltrona massaggiante è una “coccola”, certo. Alla portata di tutti. Ma è anche un ottimo strumento per alleviare eventuali dolori cervicali e per dare sollievo a chi soffre di mal di schiena. Inoltre favoriscono un’ottimale circolazione sanguigna, abbassano la pressione arteriosa, più in generale sciolgono le tensioni muscolari e quindi aiutano a smaltire lo stress.



Pochi sanno, in più, che rappresentano un’efficace arma contro la cellulite in quanto stimolano il sistema linfatico; agevolano anche l’eliminazione delle tossine e favoriscono un buon sonno. Alla luce di tutto ciò, diventa facile capire perché le poltrone massaggianti riscuotano un crescente successo.



In foto vedete la poltrona Inada di Komoder, che non soltanto effettua massaggi (basati su tecniche giapponesi) per tutto il corpo ma esegue anche movimenti di stretching. Si sceglie fra diversi programmi preimpostati, compresi il Riscaldamento e il Calmare. I rollers coprono una superficie di circa 72 cm dall’alto in basso.

Quanto costa una poltrona massaggiante

Il prezzo di una poltrona massaggiante è determinato dalle sue dimensioni, dal marchio che la produce, dal numero di programmi automatici (se ci sono), da eventuali funzioni aggiuntive (per esempio la funzione Riscaldamento e quella che permette di selezionare l’intensità del massaggio) e altri plus quali il timer e il bluetooth.



Per un modello piuttosto semplice possono bastare all’incirca 300-400 euro; per uno tecnologicamente molto evoluto, completo di ogni comfort si arriva a spendere anche 3.000 euro. Un’interessante via di mezzo è la poltrona Guru di Global Relax, che vedete nella prima foto e costa 1.250 euro: i massaggi, di 3 tipi diversi, si possono programmare per 15,20 o 30 minuti.



Costa invece 450 euro circa la poltrona che vi mostriamo nella seconda foto e che è prodotta da HomCom; è dotata di 8 punti di massaggio oscillanti: 2 per la schiena, 2 per la vita, 2 per le cosce e 2 per le gambe. Inoltre è possibile riscaldare lo schienale scegliendo la temperatura che si ritiene più adatta.



Nella terza immagine ecco una proposta Beliani: una poltrona caratterizzata da 5 programmi di massaggio, 2 differenti intensità e 4 punti vibranti. Lo schienale è regolabile e si può attivare il riscaldamento per la zona lombare. Prezzo: 300 euro.

Dove comprare una poltrona massaggiante di qualità

Mettiamolo subito in chiaro: è difficile trovare una poltrona massaggiante presso un negozio di arredamento. Alcuni le vendono, ma si tratta di un numero esiguo e anche la relativa proposta è piuttosto ridotta. E allora, come fare? Il nostro consiglio è quello di affidarsi alla Rete.



Badate bene, però. L’offerta sul web è ricchissima e i tranelli non mancano. Puntate, quindi, sugli e-commerce più noti come Amazon o sui siti delle stesse aziende produttrici. Ci sono anche portali specializzati proprio nel commercio di poltrone di questo tipo, ma accertatevi che siano affidabili.



Nella foto potete vedere la poltrona Gioia di Notturnia: si sceglie fra il kneading, un massaggio leggero fatto da movimenti avvolgenti; il tapping, che riproduce il massaggio picchiettante delle dita; lo stretching, più precisamente un massaggio energico alla schiena.



Il rivestimento è disponibile in tessuto semplice, tessuto antimacchia, microfibra e pelle bovina. Numerosi i colori disponibili.

I migliori modelli di poltrone massaggianti