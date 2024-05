Chaise longue: individuare lo spazio adatto per valorizzarla al meglio

Redazione - 29 ottobre 2015

I fattori da considerare per scegliere la giusta collocazione della chaise longue

L'acquisto di una chaise longue richiede una pianificazione attenta dello spazio disponibile, poiché le sue misure in lunghezza sono considerevoli e devono essere proporzionate alla dimensione della stanza. Il mercato offre modelli di stili diversi, dal design essenziale e contemporaneo a quello vintage, ispirato ai mobili del passato. È fondamentale considerare i materiali e i colori presenti nella stanza, si può scegliere un abbinamento armonioso oppure decidere di creare un contrasto visivo dinamico e interessante. Per garantire un'esperienza di relax ottimale, è consigliabile posizionare la seduta accanto ad una finestra per godere della luce naturale durante il giorno; per le ore serali è opportuno aggiungere una lampada da terra che fornisca una luce piacevole e ben distribuita. Donovan di Cattelan Italia è una seduta moderna dotata di una personalità inconfondibile, un'eleganza contemporanea e una particolare attenzione per l'ergonomia; è costituita da una scocca in legno imbottita e rivestita e da un morbido cuscino per donare il massimo del comfort. Questa chaise longue di design, pensata per vestire ogni ambiente della casa, dalla camera, al salotto, allo studio, è disponibile in un'ampia varietà di pregiate finiture.

Come posizionare la chaise longue in soggiorno

Posizionata nella zona living o nel soggiorno, la chaise longue diventa la protagonista indiscussa dell'ambiente. In un grande open space, può essere collocata al centro e fungere da divisorio naturale tra l'area living e la zona pranzo, contribuendo a definire gli spazi in modo fluido. Se il soggiorno ha dimensioni ridotte, può sostituire uno dei divani oppure può essere posizionata lungo un muro, sfruttando efficacemente lo spazio d'angolo disponibile. In alternativa, puoi collocarla accanto o di fronte al divano, aggiungendo al suo design un ulteriore elemento d'arredo di grande effetto. Visionnaire propone Egoiste, un'elegante chaise longue pensata per asseconda le forme del corpo, invitando ad un momento di intimo benessere.‎ La leggera struttura in acciaio delle gambe, a forma di X arrotondata, sembra far fluttuare la seduta. Realizzata ‎con scocca in legno multistrati di betulla imbottito in poliuretano e falda acrilica, tappezzata in pelle o tessuto e telaio portante in acciaio inox satinato.

La funzionalità della chaise longue in camera da letto e nello studio

Molti di noi trovano conforto nella lettura, soprattutto prima di andare a dormire, questa abitudine favorisce il sonno, riduce lo stress e stimola la mente. Nelle camere da letto più ampie e spaziose, la chaise longue aggiunge un tocco di funzionalità e romanticismo, creando un ambiente accogliente e raffinato. La seduta si rivelerà come un elemento lussuoso e sofisticato, soprattutto se collocato ai piedi del letto oppure accanto ad una vetrata; scegli colori e materiali che si armonizzino con il resto dell'arredamento. Integrare questo complemento d'arredo nello studio aggiunge un tocco di eleganza ed offre un luogo dove potersi prendersi una pausa rilassante durante lunghe sessioni di lavoro. Tuscany di Molteni&C con una struttura sapientemente progettata per adattarsi alla forma naturale del corpo offre un livello di comfort senza pari. La sua forma snella e fluida dona un senso di leggerezza, mentre il design innovativo conferisce un aspetto armonioso e incredibilmente rilassante. Disponibili nell’ampia gamma di tessuti e pelli della collezione tessile firmata Molteni&C, i cuscini possono essere personalizzati per integrarsi in modo armonioso con gli interni più svariati.

Arreda il tuo spazio outdoor con una chaise longue di design