Scegliere colori, finiture e illuminazione

Colori e materiali influenzano in modo decisivo la percezione dell’ingresso. La scelta deve considerare la metratura, la presenza di luce naturale e le tonalità degli ambienti adiacenti. Le finiture Maronese, tra essenze, laccati e texture, consentono di creare composizioni leggere e luminose oppure pareti dal carattere più intenso. Negli ingressi piccoli o privi di finestre, tonalità chiare e accostamenti delicati favoriscono una sensazione di apertura. Negli spazi più ampi è possibile utilizzare colori profondi, contrasti materici e finiture decise, trasformando la madia o il sistema componibile in un elemento distintivo. In entrambi i casi è importante mantenere un rapporto equilibrato tra colore, materia e luce. L’illuminazione deve prevedere una luce generale uniforme e punti luminosi dedicati alla composizione. Faretti, plafoniere o sistemi LED possono illuminare correttamente l’ambiente, mentre la retroilluminazione dello specchio e le luci integrate in mensole e contenitori sottolineano volumi e finiture. Le specchiere con illuminazione LED e i sistemi coordinati Maronese permettono di inserire la luce direttamente nel progetto d’arredo. Una temperatura calda o neutra rende l’ingresso accogliente e limita i contrasti troppo netti. La luce non deve quindi essere considerata soltanto una necessità tecnica: è uno strumento progettuale che completa la composizione e valorizza ogni superficie.