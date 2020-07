Scopri i mobili più adatti per il corridoio

Redazione - 24 febbraio 2016

4 consigli per scegliere i giusti arredi per il corridoio

Presente soprattutto nelle case di qualche anno fa non caratterizzate da ambienti openspace, il corridoio rappresenta uno spazio poco valorizzato anzi spesso lasciato a sé.

Al fine di arredare e valorizzare al meglio il corridoio di casa è bene considerare forma e dimensioni: infatti un corridoio stretto e di piccole dimensioni non potrà ospitare mobili se non con particolari accorgimenti, trasformandosi così in area funzionale della casa.

Ecco allora quattro consigli per scegliere gli arredi giusti per il corridoio: Corridoio stretto: in questo caso l’idea di inserire mobili addossati alle pareti da appoggio a terra deve essere abbandonata in favore di mensoline sottili, di uno spessore massimo di una decina o una ventina di centimetri, arricchita da specchi decorativi che aiutino a implementare percettivamente lo spazio. In alternativa, creare dove possibile delle piccole nicchie nella parete permetterà di avere piani e spazi d’appoggio senza andare a restringere lo spazio esistente; Quando il corridoio è vicino all’ingresso: in questo caso può tornare utile collocare una panca attaccapanni, una piccola consolle oppure una mensola o due con set appendiabiti per accoglienza dall’esterno. Nel caso di angoli è possibile utilizzare mobili angolari che permettano di ottimizzare lo spazio; Un corridoio con ingresso un poco più ampio permetterà di poter inserire al tempo stesso una scarpiera che potrà essere utilizzata come piano svuota tasche e un appendiabiti: ricordiamoci che valorizzare una parete o parte di parete con colori murali o wall paper permetterà di arricchire lo spazio e renderlo più equilibrato soprattutto se si valorizzi la parete più corta; Il design aiuta: in spazi moderni, può venirci incontro inserire arredi di design. Una soluzione può essere disporre contenitori colorati che creino giochi di forme poi riprese in materiale e colore mediante l’inserimento di appendiabiti puntuali a parete.

Se il corridoio è lungo e stretto quali mobili scelgo?

Anche nel caso di corridoio lungo e stretto, è importante non trascurare lo spazio ma valorizzarlo e renderlo il più possibile funzionale: ecco allora fare capolino mobili di dimensioni ridotte e soluzioni a sospensione, per arricchirlo con stile senza ingombro eccessivo.

Il corridoio lungo e stretto ci permette, nel caso di pareti interne divisorie, di realizzare diverse soluzioni di arredo: nicchie di varia forma e dimensione, esteticamente molto gradevoli che possano arredare e al tempo stesso valorizzare in maniera funzionale muri che diversamente resterebbero inutilizzati e anonimi;

Come scegliere le scarpiere per un corridoio

Il corridoio può essere sfruttato per accogliere mobili contenitori che possano valorizzarlo sia in termini di estetica sia di funzionalità.

Quando si vuole disporre una scarpiera o un mobile multifunzione d disporre in un corridoio, è bene preferire soluzioni slim, dalla profondità ridotta, affinché non vadano ad influire sulla comodità di passaggio.

Come scegliere però le scarpiere per un corridoio?

In genere, soprattutto nel caso di corridoi stretti è bene preferire soluzioni di scarpiere a parete che possano contenere un’unica fila di scarpe per evitare di occupare eccessivo spazio in termini di profondità.

Questa tipologia di scarpiere permette mediante anta a ribalta di disporre di più paia di scarpe poste in verticale, in spazi di dimensioni davvero ridotte.

Inoltre, scegliendo soluzioni componibili, colorate e di design è possibile creare gradevoli composizioni che caratterizzino lo spazio di stile e funzionalità.

Se poi la larghezza del corridoio lo permette è possibile scegliere anche soluzioni dal design più particolare, anche da appoggio a terra.

3 proposte di appendiabiti per il corridoio

Per render funzionale il corridoio, un appendiabiti non può assolutamente mancare.

Ecco allora tre proposte di appendiabiti che bene si adattano a diverse tipologie di corridoio, da quelli stretti e lunghi a quelli di dimensioni meno contenute e magari con accesso dall’ingresso: quando lo spazio non manca, la possibilità offerta è di scegliere un attaccapanni da appoggio a terra : ecco allora una proposta dal design intramontabile, di Zanotta , l’attaccapanni Sciangai di De Pas, D’Urbino e Lo Mazzi. Nato nel 1973 è il primo e più importante tra i complementi della celebre azienda di design. La struttura in rovere è richiudibile mediante una rondella di acciaio posta al centro e può essere in tinta naturale, grigio, bianco, nero o bordeaux. Semplice e originale, nel 1979 vince il premio Compasso d’Oro;

Altri mobili: idee di design per il corridoio