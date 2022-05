Come pulire i divani e gli imbottiti con l'aspirapolvere senza filo?

Sporco e briciole sul divano non sono più un problema con Dyson V15ᵀᴹ Detect Absolute

Quando si affrontano le pulizie domestiche uno dei problemi più fastidiosi da affrontare è l'accumulo di polvere, sporco e briciole su divani e imbottiti. Lo sa bene soprattutto chi di noi possiede un animale domestico. La polvere è composta da microparticelle, che agitandosi nell'aria entra in casa, dove si arricchisce anche di altre particelle, quali batteri, funghi e pelle morta, e si deposita sui nostri arredi.



Passare un panno sulla superficie dei mobili non basta: la polvere si carica di energia elettrostatica, e si deposita nuovamente. Quando poi si tratta di divani, poltrone, sedie imbottite e materassi, ne trasforma i rivestimenti in nemici potenziali per la nostra salute. Rimuoverla in maniera efficace è dunque necessario per avere un ambiente sano e pulito in cui vivere, evitando il rischio di contrarre allergie o dermatiti. L'alleato più prezioso per la pulizia del divano, sopratutto se non sfoderabile, è un buon aspirapolvere. Vi consigliamo il nuovo aspirapolvere senza filo Dyson V15ᵀᴹ Detect Absolute, progettato per individuare la polvere microscopica invisibile a occhio nudo ed eliminarla.