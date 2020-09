Consigli per pulire il lavello in acciaio inox

Redazione - 26 maggio 2015

Manutenzione del lavello in acciaio inox

Una delle cose più complicate da tenere pulite e brillanti in cucina è certamente il lavello in acciaio inox: in realtà di per sé si tratta di un oggetto di un materiale di facile manutenzione ma che spesso, a causa degli agenti aggressivi che compongono la maggior parte dei detergenti in commercio, perde velocemente la lucidità che tanto ci piace di queste superfici quando acquistiamo la nostra cucina. I nemici numero uno dell'acciaio inox sono la candeggina e l'acqua troppo dura che ha la tendenza a lasciare fastidiosissimi aloni sulla superficie. Un primo rimedio per tenere sempre splendente il nostro lavello è quello di usare, molto banalmente, acqua e sapone avendo cura, dopo il risciacquo, di asciugare tutto con un panno morbido.

Rimedi naturali per pulire l'acciaio inox

Se abbiamo a che fare con uno sporco più ostinato ed abbiamo oltretutto la necessità di disinfettare il lavello, i rimedi naturali applicabili sono molteplici: Creare una emulsione composta da crema di tartaro e acqua ossigenata , in rapporto di 3 a 1, e di applicarla sulle superficie in acciaio inox con un panno umido. Quindi facciamo riposare la crema per un po' e rimuoviamola con un panno umido.

Possiamo utilizzare l' aceto bianco , particolarmente indicato per togliere le macchie, siano esse di acqua piuttosto che di altre sostanze, dall'acciaio, imbevendone una spugna e passandola sull'intera superficie.

Il bicarbonato di sodio può essere particolarmente utile alla nostra causa: infatti ha una capacità abrasiva tanto efficace quanto delicata. Lo passeremo sulle superfici del lavandino con una spugna umida e il gioco è fatto.

Detergenti fai da te per pulire il lavello

Per la lucidatura del lavello in acciaio inox è un prezioso alleato l'olio di oliva strofinato delicatamente sulle macchie d'acqua e rimosso poi semplicemente con un panno pulito ed asciutto. Facilmente reperibili in casa sono poi le scorze degli agrumi per deodorare il lavello e il sale per la manutenzione degli scarichi dello stesso. Si tratta di far bollire dell'acqua, circa un litro, e di aggiungervi mezza tazza di sale creando una miscela che una volta versata nello scarico permette di eliminare l'accumulo di residui che possono essersi accumulati nei tubi nonché a ridurre l'accumulo di grassi e dell'insorgere dei cattivi odori. Per la serie rimedi naturali, sembrerebbe una contraddizione ma un altro prodotto prodigioso è la farina, in grado di far tornare alla originaria lucentezza il lavello in acciaio, semplicemente cospargendolo sulle superficie e distribuendolo strofinando con un panno asciutto. Quindi, si risciacqua e l'acciaio torna come nuovo.

Altri rimedi per la pulizia del lavello in acciaio inox