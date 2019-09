Scopri insieme a noi i lavelli Franke per la cucina

Quali materiali propone Franke per i suoi lavelli cucina

Franke è una storica azienda svizzera – la sua nascita risale al 1911 – specializzata nella realizzazione di lavelli, miscelatori, piani cottura, forni, cappe, frigoriferi e lavastoviglie. In tutti i questi settori, si colloca da tempo fra i produttori leader a livello mondiale: merito di una qualità indiscussa e di un design sempre degno di nota. In questa sede vogliamo concentrarci sui lavelli cucina Franke.



Partiamo dai materiali, che rappresentano un fattore determinante. Le proposte di Franke si dividono in due categorie: lavelli cucina in acciaio inox e lavelli cucina in fragranite e lavelli cucina in ceramica. L’acciaio inox è l’opzione classica e intramontabile e lo dimostra il fatto che il 70 per cento dei lavelli di tutto il mondo è proprio caratterizzato da questo materiale, estremamente igienico, anti corrosivo, facile da pulire, antiruggine e in grado di resistere perfettamente alle temperature più elevate. I lavelli Franke, dunque, possiedono tutte queste qualità. Ma non solo.



L’acciaio inox non è tutto uguale; quello utilizzato da Franke contiene notevoli percentuali di nichel e cromo, di conseguenza sopporta in egual modo sia il caldo che il freddo. L’acciaio inox Franke, inoltre, è composto al 70 per cento da materiale riciclato ed è al 100 per cento riciclabile. E ancora, la lucidatura avviene solo dopo la produzione, perciò i lavelli Franke in acciaio conservano più a lungo la loro brillantezza e sviluppano nel tempo una patina molto gradevole alla vista.



Anche i lavelli in ceramica sono riconducibili alla tradizione e rappresentano un’ottima scelta; questo materiale è più duro del metallo, assai igienico e resistente ai graffi. I lavelli in ceramica Franke si contraddistinguono per le loro forme e per i colori sobri quanto raffinati.



Per quanto riguarda il fragranite, non solo è uno dei materiali più duri che esistano, per quanto è fra quelli che restituiscono i migliori risultati in termini di estetica. Moderni e raffinati, i lavelli Franke in fragranite donano un tocco di naturalezza all’ambiente, appaiono leggermente lucidi e risultano caldi al tatto. La superficie non è porosa, il che assicura la massima igiene. Formato all’80 per cento da quarzo e al 20 per cento da resina acrilica, il fragranite Franke non teme l’usura e conserva a lungo il suo aspetto originario.



Su tutti, in più, si applica il trattamento Sanitized, che riduce la proliferazione dei batteri fino al 99 per cento. I lavelli di Franke prodotti con questo materiale si macchiano difficilmente e sopportano temperature che arrivano fino a 280 gradi. In foto uno dei modelli appartenenti alla collezione di colori super metallici.