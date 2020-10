Pregi e difetti del lavello cucina in fragranite

Cos'è la fragranite usata nei lavelli per la cucina

La fragranite è un materiale composito, di recente ideazione, formato per l’80% da micro particelle e polveri di granito naturale e per il restante 20% da resine acriliche atossiche.

Questa speciale combinazione di materiali è stata sperimentata per la prima volta dalla famosa azienda svizzera di lavelli Franke, da qui dunque il nome del prodotto: Fra (iniziali del brand) + Granite (termine dalla pietra in lingua inglese).

Questo materiale risulta particolarmente prestante nella produzione di lavelli da cucina, top e altri componenti e sta riscuotendo un grande successo per il suo aspetto elegante e materico, per le sue performance e per la varietà cromatica, tutti elementi che lo rendono meno freddo del classico acciaio e creativamente meglio abbinabile ad altri elementi d’arredo per la cucina.

Nell’immagine presentiamo il nuovo lavello Prepstation di Schock di dimensioni 114x46 (due vasche da 60 cm), dall’accattivante look essenziale. Disponibile anche in una particolare finitura rossa.